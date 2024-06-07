陸晶片龍頭中芯擺脫對外依賴　國產半導體設備納入生產線

▲中芯國際 SMIC降低對外依賴，積極佈局，已把國產半導體納入生產線。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

受到美國打壓與限制，美媒《華爾街日報》報導，大陸晶片製造龍頭中芯集團（China Core International）積極佈局，降低對國外依賴，把國產半導體生產設備納入生產線，目前北京工廠新的生產線，是大陸目前為止使用最先進的國產設備商業化來製造晶片。

《華爾街日報》報導稱，北京工廠生產晶片的最終用途尚無法確定。一位熟悉內情的人士告訴華爾街日報，這條生產線的業務與台積電、三星相比落後數代，但中芯國際在這條生產線上已經可以製造達到28奈米的晶片，且近期產量超過試生產水平。

外界得知中芯國際自主生產28奈米晶片，台積電前高管楊光磊，曾擔任中芯國際獨立董事至2021年，曾經談及大陸半導體產業現狀，全面封鎖只會迫使沉睡的獅子醒來。

日前，中芯集團（China Core International）公佈中國本土實力最強的晶片製造商，其公佈的財報顯示2024財年一季度業績，讓外界驚訝。

中芯國際以17.5億美金的營收，超過「地芯」與「聯電」，世界上除台積電與三星外，今年Q1成為世界上第三大晶片代工廠商。

受到美國技術管制，大陸本土芯片製造業試圖衝破西方技術壟斷，中芯國際幾年在大陸持續擴張，先後建成中芯南方，深圳中芯，北京中芯，天津中芯，北京中芯，產量持續提升。

另外，中芯公司正逐步將用戶從海外轉移到本土。中芯科技表示，目前公司營收中，國產晶片的營收佔比高達82%，即便產量有提升，也要確保充足的訂單與充足的生產能力。中芯國際的主要業務，都是由本土的客戶提供的。

▲中芯國際要徹底擺脫對國外技術依賴，還需一段很長路。（圖／中芯官網）

根據國際半導體產業協會（SEMI）的數據顯示，去年全球半導體設備採購量正在下降，只有大陸購買量上升。2023年，佔全球銷售的1/3。

市場研究公司龍洲經訊（Gavekal Research）估計，今年大陸新增拓展的半導體產能將超過世界其他地方的總和，不過新增產能主要用於製造成熟製程晶片。

今年5月，大陸國家對出手成立第3期國家半導體基金，總值約480億美元，該金額已接近前2期半導體基金的總和（500億美元）。其中，大陸財政部是最大的股東，持有17%的股份，實收資本為600億元人民幣。國家開發銀行資本是第二大股東，持有10.5%的股份。五家主要商業銀行，每家的出資額約為總資本的6%。

基金三期的成立，有望繼續深入細分領域，尤其是半導體產業鏈關鍵卡脖子環節，和算力芯片市場，促進國內集成電路產業長足發展。外界也呼籲，別忘了前車之鑑，推動國家投資關鍵產業，同時建立公開透明無貪腐的乾淨投資。

儘管大陸官方做後盾，中芯國際等其他相關產業仍使用來自外國的設備，專家表示，大陸要擺脫對外國技術的依賴生產高端晶片，還有很長的一段路要走。