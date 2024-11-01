夫只留一張字條就跑了　妻遭債主追上門心寒放生他

記者黃翊婷／綜合報導

人妻小鳳（化名）控訴，丈夫阿成（化名）在外積欠龐大賭債，竟只留下一張字條請人轉交，自己離家躲債，甚至停用手機，獨留她一人面對債主催討，憤而決定向法院訴請離婚。台南地院法官日前審理此案，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚。

▲阿成拋下妻子小鳳，自己離家躲債。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和阿成結婚之後原本與母親同住，堂兄、堂嫂住在隔壁，然而，阿成在外積欠龐大賭債，2021年間有人到家中追討，經家族協力幫忙償清債務，夫妻倆便協議分居，各自生活至今。

沒想到阿成沒有改掉賭博的惡習，再次欠下高額賭債，他在2023年11月間離家躲債，只留下一張字條請堂嫂代為轉交給小鳳，接著停用手機。小鳳與阿成完全失去聯繫，債主找不到人，就不斷上門找她討債，對家人的生命、安全、財產造成威脅，她這才決定硬起來，向法院訴請離婚。

阿成經過法院合法通知，沒有在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

台南地院法官認為，阿成與小鳳分居超過2年，斷絕任何聯繫，期間毫無互動，夫妻之間缺乏情感交流，婚姻關係早已名存實亡，雙方確實有難以維持婚姻之重大事由存在，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。