南消舉辦康慈長照中心自衛消防編組演練　南消四大關心長者安全不缺席

▲台南市消防局第四大隊大內分隊8日配合轄內康慈長照中心，舉辦自衛消防編組演練及相關防火防災宣導，強化場所內工作人員對於各項災害應變作為。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為健全長照機構本身自衛消防編組成員應變能力及確保機構內住民安全，台南市消防局第四大隊大內分隊8日配合轄內康慈長照中心，舉辦自衛消防編組演練及相關防火防災宣導，強化場所內工作人員對於各項災害應變作為，打造更安全的照護環境。

近來醫院及老福機構火警頻傳，10月份已有4起醫院及老福機構場所傳出火警，除了屏東安泰醫院、基隆長庚醫院、苗栗慈祐醫院外，10月8日清晨康慈長照中心廁所內通風扇亦冒煙，所幸當下機構內人員立即啟動自衛消防編組，疏散起火區劃及鄰接區劃內住民，處置得當並未造成人員受傷及受困情形。上述案例發生在避難弱者場所對於消防搶救上是一大挑戰。

第四大隊大隊長蔡國保表示，長照機構發生火災時最需要的是場所內的工作人員啟動自衛消防編組，迅速疏散起火居室的人員及初期滅火為住民爭取避難的時間。本次演練考驗場所內自衛消防編組人員應變能力及協助轄區內分隊熟悉救援方案，不只凝聚彼此之間的共識，以利因應不利但可能發生的緊急狀況。

消防局局長李明峯表示，在市長黃偉哲積極推動長照服務2.0，提供多元整合性照顧服務模式的政策下，消防局不敢懈怠積極與場所配合提高場所的災害應變能力，以期將損害降到最低。每次的演練，都是提高住民安全的基石。我們將持續精共同保障市民的安全。