【廣編】人氣日式豬排蓋飯名店「KATSU鑫」插旗板橋！獨家限定「酒粕豬排蓋飯」只賣一個月

▲「酒粕豬排蓋飯」嚴選日本四國的「桂月」清酒及酒粕入菜。



圖、文／KATSU鑫提供

正熱烈歡慶3周年紀念的超人氣豬排蓋飯名店「KATSU鑫」再添話題！於本月宣布展店第4家門市，正式插旗新北政經中心的板橋，並同步推出獨家新套餐「酒粕豬排蓋飯」，採用國際獲獎無數、擁有百年歷史土佐酒藏「桂月」所製原料打造，期間限定只賣一個月！為慶祝新店開幕，11月30日前單筆消費滿額，即可玩趣味扭蛋機試手氣，有機會獲得獨家限量「酒粕豬排蓋飯」套餐、KATSU鑫Logo壓克力夾等眾多獎項；官方社群平台也同步舉辦線上抽獎遊戲，大手筆祭出有懶人料理神器之稱的美型家電「日本BRUNO多功能電烤盤」，有興趣的粉絲可密切關注品牌動態。

僅在板橋店獨家販售的「酒粕豬排蓋飯」選用與安和店、四號公園店相同的養豬小農品牌「農場晃晃」作為肉類來源，經過繁複的比例調配及多次改良，令人食指大動。米飯沿用由2種梗米混和的「陳協和池上米－月光下的醜美人」烹製，佐以生食級的「瑞福農場鮮蛋」，以及特調秘藏醬汁一併入口，值得一試！

身為板橋新居民KATSU鑫，為了融入在地文化特色並培養鄰里情感，預計11/23~11/24在板橋市民廣場將販售3種口味的豬豬炸肉餅，並推出專為活動客製的獨家神秘料理。