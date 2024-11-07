跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

▲ 約瑟從懸崖上墜落下方岩石。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西聖康拉多發生一起恐怖意外，49歲跳傘教練約瑟（Jose de Alencar Lima Junior）嘗試類似滑翔傘的飛行運動「急速飛行」（Speed Fly）時，因降落傘未完全打開，從約250公尺高的懸崖重摔身亡，令目睹過程的的民眾飽受驚嚇。

Shocking - Skydiving Instructor Fall To Death



Jose de Alencar Lima Junior, a skydiving instructor, fell to death in Brazil's Sao Conrado after he ran off a cliff's edge.



He jumps from a prohibited place in Pedra Bonita, in Sao Conrado! The equipment used is also not authorized. pic.twitter.com/tdbCeYeCmp — AH Siddiqui (@anwar0262) November 6, 2024

綜合《太陽報》及《紐約郵報》，約瑟曾是巴西陸軍空降步兵傘兵，近期回巴西探親，3日上午在聖康拉多的Pedra Bonita嘗試急速飛行，影片中可見他快速衝下斜坡，但從懸崖邊墜落時降落傘僅打開一點點，墜落下方叢林時現場圍觀的民眾嚇得倒抽一口氣。

約瑟從250公尺高空墜落下方岩石，相當於約83層樓，救援人員經過4小時搜索才尋獲遺體。目擊者稱他跳下時似乎被地上一個洞絆倒，具體事發原因仍在調查，警方懷疑他的裝備可能故障。

親戚透露，約瑟擁有20年跳傘經驗，目前居住德國，此次回巴西是為了探望親人，對突如其來的噩耗感到震驚，強調「這是一場意外」，也不清楚他過去是否曾在相同跳傘。

聖康拉多自由飛行俱樂部（CSCLV）指出，約瑟未從官方坡道起跳，而是從不適合且被禁止的地點跳下，影片也證明CSCLV說法，約瑟為何選擇此處起跳的原因仍不清楚。