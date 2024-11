跳傘教練慘死！降落傘沒開「83層樓高墜崖」重摔　驚悚過程曝

▲ 約瑟從懸崖上墜落下方岩石。(圖/翻攝自X)

記者陳宛貞/綜合外電報導

巴西聖康拉多發生一起恐怖意外,49歲跳傘教練約瑟(Jose de Alencar Lima Junior)嘗試類似滑翔傘的飛行運動「急速飛行」(Speed Fly)時,因降落傘未完全打開,從約250公尺高的懸崖重摔身亡,令目睹過程的的民眾飽受驚嚇。

