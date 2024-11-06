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【東森傳愛助更生】正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助

▲▼正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助。（圖／張登凱提供）

▲正能量阿凱(第5排左6)化身活教材，受桃園青年事務局之邀前進元智大學分享更生之路。（圖／張登凱提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

正能量阿凱（張登凱）化身更生人活教材，前進校園分享自己的更生之路！年輕時曾犯錯入獄的阿凱，在服刑期間及出獄後，受到東森集團總裁王令麟的鼓勵與協助，如今他不僅順利復歸社會，更視王令麟為榜樣，熱心投身於各種公益活動、回饋社會，希望用自己的生命故事和經驗影響更多人，放大重生效應。

▲▼正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助。（圖／張登凱提供）

▲阿凱至新北致理科技大學進行演講，鼓勵年輕人遇到困難勇敢說出來。

近期，阿凱受桃園市政府青年事務局之邀，參與反毒、反暴力及網路成癮的校園宣導活動，前進元智大學分享經驗，也到新北致理科技大學進行演講，他不僅分享了自己的改過故事，也提醒學生們毒品和詐欺的危害，也讓年輕人了解到獄中的生活及監獄微電影等，鼓勵年輕人遇到困難時勇敢說出來，就有機會獲得協助而免於誤入歧途。

▲▼正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助。（圖／張登凱提供）

▲為幫助更多人，阿凱也參與救生員訓練希望考取救生員執照。

過去在服刑期間下定決心改過，在監所完成國、高中學業，並考取多張證照的阿凱，出獄後仍持續提升自我，阿凱不斷挑戰各類專業證照考試，近期積極參加救生員訓練，學習游泳救生及CPR、哈姆立克等急救法等，也積極參與救生實地訓練，期盼未來能夠考取救生員證照，為他人提供即時的幫助。

▲▼正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助。（圖／張登凱提供）

▲▼阿凱與正能量小隊公益關懷行動，為貓狗募集百包飼料。

▲▼正能量阿凱巡迴校園　勉學子遠離毒品、勇敢求助。（圖／張登凱提供）

此外，阿凱與朋友共同組成「正能量小隊」身體力行做公益，過去經常不定期走訪偏鄉為弱勢團體募集物資，今年10月更首次發起關懷寵物的愛心捐贈活動，為中華親善動物保護協會及貓村自然景觀公園募資共100包貓狗糧食。阿凱很感謝社會善心對活動的支持，一起為動物保護盡一份心力。

阿凱表示十分感激王令麟及東森慈善基金會的支持與協助，認為自己能有今日的轉變，全賴「總裁大哥」的提攜與協助，因此長期追隨王令麟「更生人照顧更生人」的腳步，過去即曾赴澎湖、金門、綠島、桃園等地監獄演講，也數度上各大電台不吝分享人生挫折重新站起來的經驗，期盼能用生命影響生命，繼續傳遞正能量，透過更多公益行動展現對社會的愛與關懷。

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