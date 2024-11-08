高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

▲高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，富二代結合法律、代書世家二代共組詐團，單月洗錢金額破億。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導

高雄偵破一起富二代詐騙集團，追查發現有律師公會副秘書長當軍師，還跟富二代在私人招待所大玩吸毒雜交派對。

高檢追查高市律師公會副秘書長陳逸軒涉勾結詐騙集團案，發現詐騙集團中6位嫌中的陳冠羽、陳翊愷、馬佳毓，與陳逸軒5人都是畢業同一所私立貴族高中，每個人都身世顯赫，宛如一個富二代詐騙集團，3個月就涉嫌詐騙超過4億元。

根據《自由時報》報導，陳逸軒出身律師世家，父親曾經擔任法官，退休後擔任律師，哥哥也是法官。陳逸軒畢業後考上律師，直接進入父親的律師事務所上班，不到30歲就開賓士、戴勞力士水鬼，簡直就是人生勝利組。另外高雄市刑警大隊還查出，陳逸軒除了擔任詐騙集團軍師外，還時常跟詐騙集團首腦在私人招待所狂歡，找來多位酒店妹吸毒雜交。

檢方指出，陳逸軒常以「刑事庭長之子」的高姿態待人，當車手被檢警逮捕時協助辯護，但實際上是監控，並洩露偵訊筆錄給詐團高層，因此起訴要求從重量刑。

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