　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

▲▼ 高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團　富二代結合法律、代書世家二代共組詐團　單月洗錢金額破億 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲高市警破獲虛擬貨幣假投資詐騙集團，富二代結合法律、代書世家二代共組詐團，單月洗錢金額破億。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

高雄偵破一起富二代詐騙集團，追查發現有律師公會副秘書長當軍師，還跟富二代在私人招待所大玩吸毒雜交派對。

高檢追查高市律師公會副秘書長陳逸軒涉勾結詐騙集團案，發現詐騙集團中6位嫌中的陳冠羽、陳翊愷、馬佳毓，與陳逸軒5人都是畢業同一所私立貴族高中，每個人都身世顯赫，宛如一個富二代詐騙集團，3個月就涉嫌詐騙超過4億元。

根據《自由時報》報導，陳逸軒出身律師世家，父親曾經擔任法官，退休後擔任律師，哥哥也是法官。陳逸軒畢業後考上律師，直接進入父親的律師事務所上班，不到30歲就開賓士、戴勞力士水鬼，簡直就是人生勝利組。另外高雄市刑警大隊還查出，陳逸軒除了擔任詐騙集團軍師外，還時常跟詐騙集團首腦在私人招待所狂歡，找來多位酒店妹吸毒雜交。

檢方指出，陳逸軒常以「刑事庭長之子」的高姿態待人，當車手被檢警逮捕時協助辯護，但實際上是監控，並洩露偵訊筆錄給詐團高層，因此起訴要求從重量刑。

●《東森新媒體ETtoday》關心您：抽菸有害身心健康。
●《東森新媒體ETtoday》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
黃曉明傳被騙！葉珂要「12億分手費」爆料者：他想打掉孩子
大陸國腳遭爆「與母女性交」　正妹轟：我媽被你弄癱在床上
川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國
今晨16.1℃　銀杏外圍+東北風1地炸雨！週末回溫
Fed降息1碼輝達創新高！標普、那指寫紀錄　台積電ADR漲回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉三寶謊言

快訊／北市20多歲女「東區某大樓」不明原因墜落　送醫急救亡

快訊／高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母親晚間被羈押

獨／高雄男嬰頭部重創亡！阿嬤曾報案控媳虐孫　複雜家庭背景曝

美兒少猥褻犯移送畫面曝！戴球帽+口罩一身黑　低頭被送上車

騎士遇行車糾紛！　竟遇叼菸男秀「國安調查證」耍官威

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

飛機引擎突噴火乘客怕爆　驚慌自己開門「跳機逃生」

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《換乘2》海恩「適合當老婆」：常被這樣說　趙小僑請她吃豬肝「好吃到鼓掌」

高雄惡火監視器

轎車匝道口鬼切跨越槽化線　後方駕駛嚇壞喇叭按到啞掉

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

國1彰化段小貨車「燒成火球」　2人跳車逃命！濃煙直竄天際

台灣淪「詐騙天堂」吸各國車手來就業！馬國：4月內已71人在台落網

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」　女騎士無辜遭撞

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉三寶謊言

快訊／北市20多歲女「東區某大樓」不明原因墜落　送醫急救亡

快訊／高雄1歲嬰頭部重創亡！23歲母親晚間被羈押

獨／高雄男嬰頭部重創亡！阿嬤曾報案控媳虐孫　複雜家庭背景曝

美兒少猥褻犯移送畫面曝！戴球帽+口罩一身黑　低頭被送上車

騎士遇行車糾紛！　竟遇叼菸男秀「國安調查證」耍官威

今年反聖嬰機率將衝最高峰！　專家：台灣冬天恐更低溫

台積電也受影響！掌握40%市場流動性！外資進出如何牽動市場？

福和橋又被撞！　撞擊瞬間影片曝光

高雄富二代、庭長之子「吸毒雜交」　聯組詐團3個月騙4億

《地獄公使2》接替劉亞仁的是他！金聖喆其實私下很會穿

美科技業大咖賀川普勝選　黃仁勳、巴菲特未表態仍身家大漲

川普概念股！　3兆美元國防航太商機是最大亮點

美前財長談川普回鍋後要務　含對中關稅、減稅及制裁

Fed降息1碼輝達創新高！標普、那指寫紀錄　台積電ADR漲回200美元

打破美軍EA-18G壟斷　陸「電戰咆哮鯊」殲-15D即將服役

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

社會熱門新聞

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

即／美兒少猥褻犯落腳找到了　將遣返出境

綠鬣蜥重複申報詐補助款！紅豆田被剃光頭慘況曝

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

即／北市20多歲女「東區某大樓」墜落　送醫急救亡

刺穿子宮害失血亡　美女醫賠千萬獲緩刑5年

桃園社區樓梯間起火　唯一逃生口被堵住戶嚇壞

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

國一女生被改名OO壞　父母嗆 ：讓她揹壞名長大

台南南區新都路雜貨店利剪殺人試膽男子判8年6月

騎士遇行車糾紛！　竟遇叼菸男秀「國安調查證」耍官威

逼車男假冒「國安局人員」耍官威　騎士錄影打臉

高雄晚間車禍！81歲男連撞2車「整車翻覆」

台灣詐騙紅到國外！4月內已71馬國車手落網

更多熱門

相關新聞

統促黨「集滿」違反國安法制樣態　國安人士：有賴國人警覺

統促黨「集滿」違反國安法制樣態　國安人士：有賴國人警覺

白狼張安樂旗下的統促黨中央委員兼發言人張孟崇及洪文婷夫妻，因涉嫌收受中國金援7400萬元，進行對台各種認知操作、干擾選舉，遭檢方依違反《反滲透法》、《公職人員選舉罷免法》等罪嫌起訴。對此，熟知北京對台滲透手法的國安人士指出，統促黨一直在做地方滲透工作，雖然檢警努力偵辦，但仍有賴國人提高警覺，如發現不合常理的赴中旅遊團，或地方宴飲餐敘中出現中國統戰部門官員，請務必隨時向當地派出所聯繫。

彰化女借百萬拯救聯合國軍人　被質疑反轟：你去查

彰化女借百萬拯救聯合國軍人　被質疑反轟：你去查

直擊！租屋詐騙全流程　假房東連「身分證都有」

直擊！租屋詐騙全流程　假房東連「身分證都有」

新北分署法拍詐團3名車　吉普界明星「藍哥王」也有

新北分署法拍詐團3名車　吉普界明星「藍哥王」也有

背洗錢罪！她曝「入女監70天」生活

背洗錢罪！她曝「入女監70天」生活

關鍵字：

詐騙集團

讀者迴響

熱門新聞

台灣15億大廠總裁辭世！享壽70歲

校唱小天后被拍巷內激吻...霸氣認愛了

慎入！2歲半童發燒送醫竟取出「上百條蛔蟲」

肝癌沒治療！她吃1食物7個月「腫瘤消失了」

公文指柯文哲收賄1500萬！馬郁雯：公道會來

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

開價206萬元約性交易　他做完就跑GG了

表面看不出「難搞星座」Top 3

床底發臭長蟲「邋遢姪女嫁了」還生孩！天使婆婆怒了

即／美兒少猥褻犯落腳找到了　將遣返出境

Soya分手半年「突現身舊愛IG」！　超強2字回應洩心境

川普當選成台灣惡夢？　小笠原6點分析：局勢恐將有利於中國

高雄名店開幕8個月「突宣布熄燈」　業者無奈吐原因

即／美股三大指數開盤皆漲　台積電ADR漲4%

更多

最夯影音

更多

HowHow穿上NB Fresh Foam X 1080v14，迎戰紐約馬拉松！

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

賀錦麗發表演說承認敗選　承諾助川普和平轉移政權

老師上課遲到誠摯道歉！　學生笑「責任政治」請下台

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面