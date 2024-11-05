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荒謬對話曝！彰化女借百萬拯救聯合國軍人　被質疑反轟警：你去查

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北一名洪姓男子昨(4日)下午4時5分到郵局打算匯100萬給魏姓女子，機警行員隨即報警通報，原來竟是魏女聽信「在聯合國服役的軍人」朋友，打算匯款助對方返台，因此向洪男借錢，起初魏女還機深信不疑，經過員警一番苦勸才打消念頭。

▲▼ 基隆男至郵局打算匯款100萬，被機警行員攔截報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲男子至郵局打算匯款100萬給友人，被機警行員攔截報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

本案發生在昨天下午，瑞芳派出所接獲瑞芳郵局通報，稱有民眾疑似遭詐騙，希望警方協助，瑞芳所所長林昆秀、副所長吳界元、警員張友文、李宗軒獲報後迅速前往了解案情。

根據洪男(63歲)說法，信眾魏女在彰化田中做代書，某天他接到魏女的LINE訊息，稱友人在聯合國敘利亞戰區服役，為了向聯合國請假，需要繳交美金6萬元做為保證金，魏女為了救他遂向洪男借了新台幣100萬元，所以他才到瑞芳郵局臨櫃準備匯款2筆30萬、70萬現金至魏女帳戶。

▲▼ 基隆男至郵局打算匯款100萬，被機警行員攔截報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

郵局行員詢問用途時，發現洪男神情緊張，發覺有異報警處理，員警聽完後立刻確定是詐騙老梗，現場將洪男請到派出所苦勸，並與魏女連繫，沒想到魏女卻深信不疑。

電話中魏女說對方隸屬聯合國部隊，擁有台灣、美國雙國籍，並自稱見過本人、還跟他未成年兒子連絡過，因對方說敘利亞是戰區，銀行都沒有營業，沒辦法領錢才求助，員警一聽立刻回「那要怎麼給他錢？」魏女表示，他請自己幫忙寫信給聯合國申請假期，但聯合國說有簽約，必須要先付錢才能請假，員警聽聞無奈回應「小姐，我們連聯合國都沒有加入了，政府都連絡不到，你可以聯絡的到？」魏女仍自信地說「他給我聯合國的訊息資料就對了，我可以給你，你自己去查」，員警強調「聯合國這種單位平民沒辦法聯絡的到」。

▲▼ 基隆男至郵局打算匯款100萬，被機警行員攔截報警。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲員警利用電話苦口婆心勸退遠在彰化的魏女匯款。

深入追問下，員警才得知原來詐騙集團分飾多角，一邊扮演聯合國軍人，一邊扮演軍人未滿18歲的小孩賣慘，員警不斷苦口婆心勸說後，魏女才相信是被騙取消匯款念頭。

警方呼籲，詐騙集團常利用人性騙取信任，編織感人故事博取同情騙取匯款，如一提到匯款或領錢務必要提高警覺，並撥打110或165反詐騙電話，以維護自身財產安全。

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