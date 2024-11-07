轟柯志恩面對財劃法縮了　黃捷：憑哪一點足以勝任高雄市長？

▲立委黃捷。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠才為《財劃法》審查爆發衝突，民進黨團全力杯葛，其中爭議之一便是國民黨團的提案版本，明定保留可供分配款項3%給台北市，有意挑戰高雄市長大位的國民黨立委柯志恩也反對，不過如今卻稱她「不在財委會、根本不知道」，讓黃捷批評，一心想競選高雄市長，卻缺乏當高雄市長最需要的魄力與勇氣。

黃捷說，柯志恩前天說反對國民黨版本財劃法首都加3%，她給予肯定，也鼓勵一起為高雄挺身而出。但是很遺憾，柯志恩昨天卻龜縮不敢吭聲，只有卸責推諉，說她「不在財委會、根本不知道」。

黃捷指出，民進黨高雄八位立委也都不在財委會，但必須為高雄發聲時，仍會堅定捍衛立場。舉個例，高雄光是一根中鋼煙囪的碳排放量，就超過台北市一年的總碳排放量。高雄肩負國家的重工業發展及電力供應，卻承受大量污染及不公的資源分配，這是高雄人的痛，也是國民黨長期重北輕南的後果。

黃捷表示，柯志恩或許不在高雄成長，無法真正體會，能一派輕鬆的看著高雄被欺壓，但看在高雄人眼裡，只是滿腹心酸；對於那些願意支持妳的市民，更是辜負。連面對黨內，都不敢替高雄發聲，以後市民要如何期待對抗更多對南部的壓迫與不公？

黃捷批評，平時，柯志恩用教育形象包裝自己，想擺脫與國民黨的負面連結。事實上，妳就是國民黨最典型的樣子。高雄正面臨城市轉型的關鍵時刻，即使到台北遭國民黨粗暴對待，市長陳其邁也堅持親自北上，不放棄任何一絲捍衛高雄的機會。因為高雄是座負重前行的城市，減碳是高雄的生存戰，沒有輸的本錢，稍有不慎，又會走上回頭路。

黃捷感嘆，柯志恩一心想競選高雄市長，卻缺乏當高雄市長最需要的魄力與勇氣，「請問柯志恩，妳種種逃避、懦弱又無能的表現，到底憑哪一點足以勝任我們的市長？」