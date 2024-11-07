全國首創辨別真假訊息的教戰手冊「你搞懂了媒」　中嘉集團系統台精心製播

▲中嘉集團旗下有線電視系統，聯手製播全國首創媒體識讀專題節目「你搞懂了媒」，為觀眾量身打造媒體識讀的教戰手冊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在人手一機的世代，大量的訊息在網路世界中快速流動，造成訊息混亂、真假難辨，尤其透過民眾有心或無意的轉傳、分享，更助長了假訊息的傳播，為此中嘉集團旗下有線電視系統，聯手製播全國首創媒體識讀專題節目「你搞懂了媒」，為觀眾量身打造媒體識讀的教戰手冊。

其中，台南的三冠王及雙子星有線電視，也特別結合在地時事採訪製作了「仙草實小推媒體素養 培育孩子成數位公民」、「警二分局吸睛妙招 網紅郭鬼鬼火辣宣導反詐騙」、「網路的花花世界 台南教育局防癮打詐有新招」等專題，於11/18起每周一上午09:30及晚間20:30於高雄都會台播出，帶大家一起提升媒體識讀力。

中嘉集團範圍涵蓋北北基桃、台南、高雄等六個縣市，旗下共有12家有線電視系統，特別針對假訊息、網路謠言破除、詐騙等主題深入校園、社區採訪，同時透過AI主播「小嘉」穿針引線，結合專家學者的真知灼見，讓媒體識讀的觀念、辨別真假媒體的能力，透過節目的製播，深入各年齡層觀眾的心中。「你搞懂了媒」節目將自11/18起，每周一上午09:30及晚間20:30，於中嘉寬頻｜港都．慶聯共同經營的自製頻道-高雄都會台播出，於全台15個縣市，41家有線電視系統，共計300萬收視戶皆可收看【中嘉集團系統台_CH81（慶聯、港都、數位天空（板橋、土城）_CH4）；凱擘、台灣大寬頻、大新店、屏南、大台中_CH121；台數科_CH133、名城_CH128】。

中嘉集團與時俱進，多年來致力於提供用戶專業、優質的服務，更於今年提供超高速25GPON企業商用寬頻服務，供裝服務範圍可涵蓋全經營區，是全台第一個正式商轉銷售的25GPON服務，同時也極為重視媒體識讀教育的推廣，集團長期投入資源於相關的推廣工作中，透過社區宣講、活動的舉辦結合中嘉新聞網的媒體識讀遊戲專區，本次更首創全國媒體之先，推出專題節目「你搞懂了媒」，便是希望能夠打通觀眾的媒體識讀任督二脈！