本月貴人現身！看圖選出你的幸運星

▲這個月身邊的誰能帶給你幸運呢？想知道的話就來玩心理測驗。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

幸運星指的就是那些能幫你提升運勢、帶來好運的人！日本網站「4yuuu.com」的趣味小測驗幫你找到「本月的幸運星」，如果你最近覺得有點不順，或是想讓這個月運氣更旺的話，趕快來玩。

Q：看到這張圖片時，你第一個聯想到的是下面哪個選項？

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A、自然捲頭髮的人

B、積雨雲

C、馬克杯蛋糕

D、摩卡咖啡

選好了嗎？往下滑看解答！

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A、選「自然捲頭髮的人」

如果你選擇自然捲頭髮的人，那麼這個月的幸運星是「樸實又親切的人」。自然捲髮型常讓人聯想到樸素、親近的形象，所以在這測驗裡，自然捲頭髮就代表了樸實且親和的人。選擇這個選項的你，這個月的幸運星可能是那位不特別打扮、但笑容很溫暖的朋友或熟人，如果想到這樣的人，不妨主動聯繫他們吧！

B、選「積雨雲」

如果你選擇了積雨雲，那麼你的幸運星是「品味高雅、讓人感覺難以接近的人」。積雨雲出現在高空之上，象徵著難以企及的存在，所以在這裡，積雨雲代表那種品味高雅、像「高嶺之花」般的人物，如果你聯想到這樣的人，不妨主動接觸，拉近彼此的距離吧！

C、選「馬克杯蛋糕」

如果你選擇了馬克杯蛋糕，這個月的幸運星是「具有創意天賦的人」。馬克杯蛋糕就是用馬克杯簡單做出的蛋糕，充滿創意與巧思。選擇這個的人，你的幸運星可能是身邊那位手藝精湛、腦袋裡總有好點子的人，如果想到了這樣的朋友，別忘了主動和他聊聊喔！

D、選「摩卡咖啡」

如果你選擇了摩卡咖啡，那麼你的幸運星是「冷靜且擅長傾聽的人」。摩卡咖啡帶來的是濃厚的放鬆氛圍，讓人聯想到穩重和輕鬆的時光。選擇這個選項的你，這個月的幸運星可能是身邊那位冷靜、善於傾聽的朋友。在你遇到困擾時，別忘了向這個人尋求意見。