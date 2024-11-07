高雄捷運新進展！黃線11月中下旬開工　「這4站」率先架圍籬

▲高雄捷運都會線(黃線)規劃路線。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄捷運黃線又有新進展！捷運局今(7日)表示，11月中下旬將會正式開工，該路線為Y字形，率先進場施工的會是澄清路段，屆時大埤路至三多一路沿線的Y5、Y16、Y17、Y18四座地下車站會陸續架設施工圍籬，未來完工後，路線擴及6大行政區，可望服務116萬人口。

捷運局表示，捷運黃線在2022年3月獲行政院核定後，已完成全線機電系統、軌道以及第一階段土建標YC01、YC02及YC03工程招標作業，第二階段的細部設計也同時委請廠商辦理細部設計中。其中YC03標土建統包工程由工信工程股份有限公司承攬施作，已預計11月中下旬陸續進場施工。

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昨日晚間，工信工程於於婦幼青少年活動中心舉辦第一場施工說明會，並邀請沿線居民、民意代表及廠家共同出席與會，一同關心捷運建設。

▲統包商昨日晚間召開說明會，邀沿線居民關心捷運建設 。（圖／記者許宥孺翻攝）

捷運局指出，黃線計畫路線為一Y字形，分為建工民族路段及澄清五甲路段，其中YC03標範圍位於澄清路段(大埤路~三多一路間)，全長約3.03公里，設有Y5、 Y16、Y17及Y18共4座地下車站，車站間採潛盾隧道工法。未來將持續要求統包商在施工過程中，確實依據市府道安會報核定的交維計畫執行，並降低對交通用路人及周邊環境的影響。

高雄捷運黃線總建設經費1442.37億元，由中央補助833.84億元，高市府自行負擔608.53億元。路線總長度22.91公里，設置1座高架車站、22座地下車站與1座機廠。沿線涵蓋鳥松、新興、苓雅、前鎮、鳳山、三民等6大行政區，預估服務人口約116萬人，占高雄市總人口約41.8%。未來完工後將串連捷運紅線、橘線、輕軌和台鐵等4條鐵道運輸系統。

黃線起於鳥松神農路，經大埤路長庚醫院，於Y5澄清路、圓山路口分為Y字形路線行駛，沿線經澄清路、國泰路、南京路、五甲路迄於鎮中路前鎮高中。澄清五甲路段為Y5、Y16至Y23；本館路段為Y5起至Y15，沿線經本館路、建工路、民族路、民權路迄於三多五路。