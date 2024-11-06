從小考前3名！優等生上建中1原因超失落：彷彿世界崩塌

▲ 原PO說，親戚小孩上建中後，因成績排名不如以往，感到前所未有的失落。（圖／建國中學臉書）

文／CTWANT

強中自有強中手！在一名網友表示，親戚小孩從小是優等生，上建中卻讀得不開心，怎麼考都只能在中間名次，親戚小孩變很失落，壓力也很大。貼文引發熱議，有過來人說，「要自己學會放下，總是會有怪物，是贏不了的」、「只要心態不崩，就算班上最後一名也是進台大。」

原PO在PTT以「剛升上建中、北一女的失落感」為題發文，表示「最近一個阿姨的小孩，在國小國中都是口中的優等生，但發現小孩上了建中讀得不怎麼開心，考試怎麼考在班上都是中間位置，比起以前一直都是前三名，變得很失落，壓力感很大的感覺。」原PO也轉述孩子心態「好像世界塌了的感覺」，因此問「該怎麼勉勵這樣的學生？」

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貼文一出掀起熱議，大多網友認為，第一志願肯定都是菁英，排名在班上的中間已經很不錯了，「中間就不錯了」、「怪物那麼多，把自己當普通人就好了啦」、「自己學會放下，總是會有怪物，是贏不了的」、「頂尖學校還是要有人墊底啊」、「只要心態不崩，就算班上最後一名也是進台大」、「差別就是在醫院賣肝還是在科技業賣肝」。

原PO也在留言區補充，「這個孩子從小覺得讀書很簡單，拿前三名不花力氣，上建中第一次測驗成績出來，看到他的名字數到後面才找到，一臉震驚呆住，後來為了重回前三名就認真唸書，結果排名是中間位置，好像世界塌了。」

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