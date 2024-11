首位跨性別者入國會！與尪白宮LGBTQ活動相識　結婚幾天就喪夫

▲這次選舉誕生了美國史上首位跨性別國會議員麥克布萊德。(圖/翻攝自@SarahEMcBride X)

圖文/鏡週刊

美國大選如火如荼開票中,除了川普與賀錦麗誰會勝出獲得極高關注,值得注意的還有這次選舉誕生了美國史上首位跨性別國會議員莎拉·麥克布萊德(Sarah McBride),她將代表民主黨進入眾議院。

儘管選票還未完全開完,但《CNN》預測,現為德拉瓦州議會參議員的麥克布萊德,這次代表民主黨參選德拉瓦州眾議院席次將成功勝選,成為美國歷史上首位在國會任職的跨性別人士。

德拉瓦州是民主黨的傳統大票倉,而麥克布萊德這次競選主打帶薪的家庭與醫療假,還有提高最低工資等,麥克布萊德也是現任總統拜登(Joe Biden)的親密盟友,曾在拜登已故長子博拜登(Beau Biden)的團隊工作,影響了總統拜登對於LGBTQ族群的觀點。

總統拜登曾為了麥克布萊德2018年的回憶錄《明天會不同(Tomorrow Will Be Different.) 》寫序,根據麥克布萊德的回憶,她與丈夫克雷(Andrew Cray)是2012年在白宮的LGBTQ活動中認識,克雷自己是一名跨性別男性,2014年兩人結婚沒幾天後,克雷就因為癌症過世。

麥克布萊德曾是LGBTQ權益組織「人權戰線(Human Rights Campaign)」的發言人,2012年她讀大學並擔任學生會主席時,曾在校報專欄坦言自己是跨性別者,引發熱議。4年後的2016年,麥克布萊德成為了全美第一位在民主黨全國黨代表大會上演講的跨性別人士,2020年當選德拉瓦州議會北部地區的參議員,並且如今將成為德拉瓦州的國會參議員。

麥克布萊德稍早也在X上發文感謝選民讓她成為下一任國會議員,並稱這個結果顯示德拉瓦州選民明確表示,他們想要生在一個保護生育自由,為每個家庭提供有薪假、兒童福利、住房與醫療服務等的國家,而民主容得下所有人。

Thank you, Delaware! Because of your votes and your values, I am proud to be your next member of Congress.



Delaware has sent the message loud and clear that we must be a country that protects reproductive freedom, that guarantees paid leave and affordable child care for all our… pic.twitter.com/QgwRkpUlbD