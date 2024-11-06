路邊攔查違停車突遭攻擊　高雄警被「勾頸拖行百米」

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，1日開庭時卻不見人影，至今(6日)仍失聯並被台南地檢署發布通緝，而事件爆發後，卻傳出他與高雄市前民政局長、觀光局長的妻子曾姿雯，已於去年離婚。曾姿雯目前擔任民間策展公司總經理，昨日一度傳出曾願意出面受訪，讓媒體撲空，今日會展在高雄展覽館登場，曾則是請假沒出現。