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路邊攔查違停車突遭攻擊　高雄警被「勾頸拖行百米」

記者賴文萱、陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山分局一名許姓員警在鳳山區過埤路攔查自小客違規停車，檢查發現46歲駕駛李男為強制採驗尿液人口，要求他配合驗尿。沒想到李男不但不配合，還執意駕車逃逸，甚至還徒手勾頸攻擊，導致員警當場遭拖行百米，所幸一旁熱心民眾見狀，紛紛停車上前協助，最後李男遭妨害公務現行逮捕並返所採驗，檢方偵結後，將李男依妨害公務罪起訴。

▲▼高雄員警路邊攔查遭勾脖拖行100m。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄員警路邊攔查遭勾頸拖行100m，民眾見狀衝上前協助。（圖／記者賴文萱翻攝）

這起案件發生在今年6月3日上午10時許，當時一名許姓員警正在巡邏，發現該部自小客車違停後上前攔查，隨後發現駕駛李男為強制驗尿人口，便告知他應配合驗尿。

▲▼高雄員警路邊攔查遭勾脖拖行100m。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄員警路邊攔查遭勾脖拖行100m，民眾上前協助。（圖／記者賴文萱翻攝）

沒想到李男不配合直接把車開走，遭許姓員警制止後出手勾頸攻擊，甚至拖行員警約100公尺。一旁民眾見狀，紛紛停車上前協助，所幸員警僅右膝及左膝受傷，無生命危險。

隨後李男遭依妨害公務現行逮捕並帶返所採驗，全案依妨害公務移請偵辦，待尿液檢驗報告如呈現陽性再另依毒品罪函送偵辦。雄檢偵查時 檢方認為李男開車拖行員警妨害公務情節重大，除依法起訴，更請法院從重量刑。

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