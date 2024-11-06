前夫淪通緝犯！高雄前民政局長曾姿雯南下策展　連2天神隱

▲陳啟昱通緝照曝光。（圖／ETtoday資料圖）

記者許宥孺／高雄報導

民進黨前中執委、台鹽前董座陳啟昱涉光電弊案，1日開庭時卻不見人影，至今(6日)仍失聯並被台南地檢署發布通緝，而事件爆發後，卻傳出他與高雄市前民政局長、觀光局長的妻子曾姿雯，已於去年離婚。曾姿雯目前擔任民間策展公司總經理，昨日一度傳出曾願意出面受訪，讓媒體撲空，今日會展在高雄展覽館登場，曾則是請假沒出現。

台南綠能公司疑似藉由執行綠電業務，向光電業者共謀詐領不法款項，台南地檢署10月22日指揮調查人員前往台綠總部等32處場所進行搜索，並約談陳啟昱、台鹽實業公司前總經理蘇坤煌等34人到案，複訊後認定陳啟昱等5人罪嫌重大且有串滅證之虞，10月23日向法院聲押禁見。

台南地院羈押庭24日凌晨4時許裁定，陳啟昱等5名被告罪證不足，駁回檢方聲請。檢方不服提出抗告，台南高分院10月28日發回台南地院更裁，但台南地院1日召開羈押庭時，陳啟昱從頭到尾都沒現身，南檢上午前往陳啟昱位於旗山的住處逮人未果，晚間再委由橋頭地檢署前往陳啟昱住處拘人又二度撲空，因此對陳發布通緝。

▲曾姿雯傳出與陳啟昱去年離婚 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳啟昱神隱後，卻傳出前高雄市民政局長、觀光局長，也是陳的太太陳姿雯，早在去年9月離婚，雙方已經沒有聯絡。目前曾姿雯擔任一家民間策展公司總經理，近期都在北部活動。對於陳啟昱未出庭一事，曾姿雯也是當天看到新聞報導才知道，並對於陳的行蹤不知情。

▲▼曾姿雯任職的策展公司近日在高雄展覽館舉辦會展，但曾姿雯連兩日沒現身。（圖／記者許宥孺攝）

曾姿雯任職的策展公司今日在高雄展覽館舉辦2024亞洲永續供應循環經濟會展，昨日設計進場時，一度傳出曾姿雯會現身並願意受訪，不過隨後又取消，讓媒體撲空。今日上午11點會展登場，不過曾姿雯仍舊神隱，據悉今日她已請假，不願模糊媒體焦點。