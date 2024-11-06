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移民署屏東站召開新住民關懷會議　期許來年服務更堅實

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站召開「113年新住民關懷網絡會議」 。（圖／移民署屏東服務站提供)

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站召開「113年新住民關懷網絡會議」 。（圖／移民署屏東服務站提供)

記者陳崑福／屏東報導

移民署南區事務大隊屏東縣服務站近日召開「113年新住民關懷網絡會議」，邀集轄內超過30多個與服務新住民工作相關的政府單位、NGO團體參加，會中由法律扶助基金會屏東分會及中央健康保險署高屏業務組宣講新住民福利政策，也特別就轄內一整年的新住民業務做通盤檢討與策進，期許來年的新住民服務網絡能更加堅實。

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站召開「113年新住民關懷網絡會議」 。（圖／移民署屏東服務站提供)

▲移民署南區事務大隊屏東縣服務站召開「113年新住民關懷網絡會議」 。（圖／移民署屏東服務站提供)

法律扶助基金會林曰瀚專員表示，「法律扶助基金會」為司法院捐助成立的財團法人組織。目的是提供經濟弱勢者法律協助，保障憲法的訴訟權及平等權，自成立以來全國共有22個分會，為經濟弱勢族群解決法律困境，外國人只要合法居住臺灣，並符合相關條件都能申請，另須通過「財力」及「案情」等標準的審查，例外情形如依就業服務法第46條第1項第8至10款引進之移工、經濟弱勢且尚未歸化或歸化後尚未設有戶籍之國人配偶，可依情形簽署切結書證實無財力。法扶的服務理念不分國界，語言不通者亦可事先預約申請通譯服務，希望各界能善加利用法扶資源。

中央健康保險署高屏業務組許春香科員則在會中宣導虛擬健保卡的申請與使用方式，透過健康存摺APP申請虛擬健保卡後，就醫可不必再帶實體卡片，可避免實體卡片損壞、遺失或忘記攜帶之情形，相當方便。

而屏東站也分享轄內一整年新住民輔導工作，其中對於弱勢關懷部分，屏東站透過拜訪多座在地廟宇，如九如後庄南天宮、靈雲功德寺等，募集食物及生活用品等物資，再協請彼岸花協會、屏東縣新住民文化經貿交流協會等團體，轉贈予轄內有需求的新住民家庭及移工，暖心的舉動獲得新住民及外籍人士讚揚。

屏東縣服務站主任武淑賢表示，「愛無國界，不分國籍、宗教及你、我、他」，針對屏東轄內有困難的新住民朋友，屏東站除積極協助轉介、通報外，亦在能力所及的範圍內，盡力提供所需資源與扶助，當然在協助的過程中，少不了網絡夥伴的配合與支持，希望未來也能持續透過公私協力的方式，繼續為新住民朋友帶來更多福祉。

由於「政府資源有限，民間力量無窮」，但有各網絡夥伴的合作，讓移民署推動各項新住民照顧服務措施能更為順利，本年度辦理的「第11屆新住民及子女築夢計畫」已經開始，報名期間自即日起至113年11月25日止，歡迎符合資格的新住民及其子女踴躍報名參加。

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