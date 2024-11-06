女友爸房產很多卻開「10年破車」　他疑惑：真是有錢人？網揭真相

▲有網友疑惑女友家裡房產多卻超省，好奇有錢人的生活。（示意圖／Pixabay）

圖、文／CTWANT

「這樣真的是有錢人嗎？」1名男網友透露，女友家住高房價地段，爸爸有很多房產，卻依然開著10幾年的舊車，出遊也都是挑國內景點，「穿平價的衣服，家裡沒有什麼看到名牌包包，吃東西也沒有吃特別好」，和自己印象中的有錢人截然不同，讓他不禁懷疑「有錢人的生活真的是那麼樸實無華嗎？」

原PO在網路論壇Dcard發文，女友家住在房價高的地方，女方爸爸有很多房產，沒有貸款，「汽車卻開十幾年破破爛爛的車，出遊都是挑國內的景點，不用門票像是爬山之類的，衣服穿平價的衣服，家裡沒有什麼看到名牌包包，吃東西也沒有吃特別好，看起來她的家人都沒有什麼物慾，好像有錢怕別人知道」。

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男網友提到，自己的父母從以前就是即時行樂，因此沒有留下什麼財產，只能靠自己打拚，「但是我是打算躺平了，過著每個月都把錢花光、讓自己有生活品質的生活，看到女友家人過的生活，我反而覺得我比他們還享受」，讓他忍不住懷疑「有錢人的生活真的是那麼樸實無華嗎？」

話題引發討論，網友紛紛留言「有錢人是很有錢的意思，不是很會花錢」、「我看過有錢人是這種的沒錯，愛炫富的通常都是暴發戶，有種補償心態，巴不得全天下都知道他有錢」、「這種的更要珍惜」、「這就是為什麼人家有錢，差距在這邊」、「我爸股票大概5億，他一個月只花3000元不到，還會去搶特價便當」。

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