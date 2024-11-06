實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

記者蘇晟彥／台北報導

倫敦科技品牌 Nothing 在上個月推出全新耳機型號「Ear (open)」，採用三點平衡結構與親膚液態矽膠材質、單邊耳機極輕8.1g進攻耳掛式族群。而《ETtoday科技雲》也收到產品進行一週的實測，整體來說在音質、舒適度上，算是有滿不錯的效果，但缺點也是滿明顯，如果戴不住就會出現容易掉落的狀況，建議先去實體店面試戴，再決定入手與否。

▼Nothing Ear (open)在舒適度上沒話說，但以記者自己實測，並沒有那麼的「貼合」，偶爾會出現掉落的狀況。（圖／記者蘇晟彥攝）



在開始實測文前，可以先參考這篇了解一下Nothing Ear (open)的相關規格、特點。

以外型上，承襲Nothing一貫的純白、科技、透明感風格，這部分就見仁見智，畢竟在美感的追求上每個人都有不同的想法。本次與以往（之前推出的Nothing Ear (a)就是耳塞式）的耳塞式不同，改進攻耳掛式市場，這就跟現在大多數強調的「極致降躁」有所不同，主打高舒適度的音質體驗，因此本次實測就有兩個重點，一個是音質表現，另外一個則是舒適度表現。

▼Ear (open)承襲品牌一貫的透明、純白科技外觀設計。（圖／ETtoday資料照）



在舒適度部分，這次Ear (open)採用親膚液態材質，單邊耳機的重量只有8.1g，同時根據官方資料，經過42次的測試優化，開發出耳掛、喇叭、耳柄三點平衡結構的機身，但記者本身因為耳朵構造比較不一樣，一般不是深入式的耳塞耳機都會貼不進去，因此長期都是使用耳塞式的耳機（例如B牌）。在這次實測一週後，舒適度是沒話說，重量非常輕，耳朵不會有過多磨擦、也不會有太大負擔，就算戴眼鏡也不會容易晃動，但在貼合度上就會覺得放不在對的位置上，因此這部分還是建議，最好是去實體店面先試戴比較保險。

在音質部分，耳掛本身也有往外 50 度的微幅外彎，因此跟一般的耳掛式耳機相比，會更容易貼近耳道，但就誠如上述問題，對於記者本身而言，沒辦法「一戴就位」，必須橋了一些角度後才會覺得喇叭有正對耳道，但因為整體耳機設計基本上是一體成形，沒有可以「調耳機」的空間，因此有時候會有兩耳聲音不太一致的感覺。而大家比較擔心耳掛式耳機漏音的問題，這部分倒是在體驗時沒有特別感受，基本上不要把聲音拉到100%，外面的人就聽不到正在聽的音樂，但真的靠得很近的話，還是能微微聽到音樂聲。

此外，在音質部分也可以透過官方App使用等化器進行調整，這部分就可以依照大家平常的喜好進行更改，除了內建的設定外，也有更進階的調整可以享受不同的音樂品質。

Nothing Ear (open) 已於10月29日正式上市，由正成集團獨家代理，目前僅有白色，建議售價為5,690元。

▼單邊耳機非常輕，材質部分也滿舒服，戴久也不會有不適感，最久一次戴了約4小時。



▼耳機上方有觸控區，可以透過手勢快速調整音樂、上下首等等。

