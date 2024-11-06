　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

記者蘇晟彥／台北報導

倫敦科技品牌 Nothing 在上個月推出全新耳機型號「Ear (open)」，採用三點平衡結構與親膚液態矽膠材質、單邊耳機極輕8.1g進攻耳掛式族群。而《ETtoday科技雲》也收到產品進行一週的實測，整體來說在音質、舒適度上，算是有滿不錯的效果，但缺點也是滿明顯，如果戴不住就會出現容易掉落的狀況，建議先去實體店面試戴，再決定入手與否。

▼Nothing Ear (open)在舒適度上沒話說，但以記者自己實測，並沒有那麼的「貼合」，偶爾會出現掉落的狀況。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ nothing ear(open),耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在開始實測文前，可以先參考這篇了解一下Nothing Ear (open)的相關規格、特點。

以外型上，承襲Nothing一貫的純白、科技、透明感風格，這部分就見仁見智，畢竟在美感的追求上每個人都有不同的想法。本次與以往（之前推出的Nothing Ear (a)就是耳塞式）的耳塞式不同，改進攻耳掛式市場，這就跟現在大多數強調的「極致降躁」有所不同，主打高舒適度的音質體驗，因此本次實測就有兩個重點，一個是音質表現，另外一個則是舒適度表現。

▼Ear (open)承襲品牌一貫的透明、純白科技外觀設計。（圖／ETtoday資料照）

▲▼NOTHING Phone (2)。（圖／記者樓菀玲攝）

在舒適度部分，這次Ear (open)採用親膚液態材質，單邊耳機的重量只有8.1g，同時根據官方資料，經過42次的測試優化，開發出耳掛、喇叭、耳柄三點平衡結構的機身，但記者本身因為耳朵構造比較不一樣，一般不是深入式的耳塞耳機都會貼不進去，因此長期都是使用耳塞式的耳機（例如B牌）。在這次實測一週後，舒適度是沒話說，重量非常輕，耳朵不會有過多磨擦、也不會有太大負擔，就算戴眼鏡也不會容易晃動，但在貼合度上就會覺得放不在對的位置上，因此這部分還是建議，最好是去實體店面先試戴比較保險。

在音質部分，耳掛本身也有往外 50 度的微幅外彎，因此跟一般的耳掛式耳機相比，會更容易貼近耳道，但就誠如上述問題，對於記者本身而言，沒辦法「一戴就位」，必須橋了一些角度後才會覺得喇叭有正對耳道，但因為整體耳機設計基本上是一體成形，沒有可以「調耳機」的空間，因此有時候會有兩耳聲音不太一致的感覺。而大家比較擔心耳掛式耳機漏音的問題，這部分倒是在體驗時沒有特別感受，基本上不要把聲音拉到100%，外面的人就聽不到正在聽的音樂，但真的靠得很近的話，還是能微微聽到音樂聲。

此外，在音質部分也可以透過官方App使用等化器進行調整，這部分就可以依照大家平常的喜好進行更改，除了內建的設定外，也有更進階的調整可以享受不同的音樂品質。

Nothing Ear (open) 已於10月29日正式上市，由正成集團獨家代理，目前僅有白色，建議售價為5,690元。

▼單邊耳機非常輕，材質部分也滿舒服，戴久也不會有不適感，最久一次戴了約4小時。

▲▼ nothing ear(open),耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼

▼耳機上方有觸控區，可以透過手勢快速調整音樂、上下首等等。

▲▼ nothing ear(open),耳機 。（圖／記者蘇晟彥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
反覆政策vs.著火的世界！　路透盤點「川普3大外交挑戰」
冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗！業者曝背後含意
選秀男星「性侵12歲少女」遭判刑4年！　經紀人提出上訴
快訊／川普當選　賴清德發聲
川普確定勝選！17歲正妹孫女po合照祝賀
抽中賺近2.6萬！台灣虎航11／29掛牌
國民黨《財劃法》版本修什麼一次看懂！幫地方財政解決2大問題

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

10月手機降價Top 15出爐！iPhone16、三星Fold系列都上榜

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

10月手機降價Top 15出爐！iPhone16、三星Fold系列都上榜

賴清德社群X恭賀川普喊「我有信心！」　為國人帶來昌盛經濟繁榮

台中少婦接孩子...特斯拉被鐵鎚砸成「馬蜂窩」　2煞認了收錢辦事

《與惡2》回歸！周渝民、薛仕凌雙影帝飆戲　痛失妻女：又一次衝擊

反覆政策vs.著火的世界！　路透盤點「川普3大外交挑戰」

遭經長轟炒股！雲豹能源發聲明駁斥　急喊「金管會可詳察」

外交部：已請駐美處轉致賴清德賀函　向川普表達期待進一步合作

川普勝選！美中角力將加劇　中國準備迎接更多競爭

卓榮泰恭賀川普當選　持續強化各項合作、共同深化台美關係

川普是商人不利台灣？謝志偉：應擔心舔中賤台的「台灣傷人」

實測／Nothing Ear (open)體驗　音質、舒適度極佳但要「戴得進去」

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

3C家電熱門新聞

10月手機降價Top 15出爐！

微星1111購物節登場！最殺攻略

Galaxy AI繁中版10月底上線

iPhone更新iOS後頻傳「呻吟聲」！內行揭1APP搞鬼

Macbook可以繼續等？

FB上互搜就變...「建議好友」？

空前絕後！Google遭俄羅斯開出36位數天價罰款

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

實測／Nothing Ear (open)體驗

iPhone偵測到進水！超神奇「排水捷徑」曝光

Joeman開箱iPhone 16 Pro！唯一缺點曝光

LINE必備「9種功能」一次看

iPhone出現「耳機模式」沒聲音？　簡單5招快速自救

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

更多熱門

相關新聞

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

空服員曝機上別做3件事　過來人秒懂：很丟臉

很多人搭飛機的時候會睡覺，也有人會找事做，像是戴耳機看影片、聽音樂等等。有空服員就表示，在飛機上最好不要做3件事，包括「用AirPods」、「戴透明牙套並在吃飯時拆下來放餐盤上」、「降落的時候換SIM卡」。看到貼文後，就有過來人秒懂爆共鳴，「我之前就是」、「有夠丟臉的」。

Nothing 耳掛耳機Ear (open)登場

Nothing 耳掛耳機Ear (open)登場

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人曝原因

拿安卓戴AirPods「都是什麼人？」　一票人曝原因

AirPods「兩度掉水溝」　網見1舉動傻眼

AirPods「兩度掉水溝」　網見1舉動傻眼

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

關鍵字：

Nothing耳機耳掛式

讀者迴響

熱門新聞

直擊／《財劃法》三分鐘送出委員會　陳玉珍被追罵壓桌爆衝突

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

快訊／雲端發票4人重複中獎　財部：平均日拿2至5張百元以上發票

更新／川普當選！　以色列總理道賀

快訊／徐若瑄罹癌首發聲！公開最新近照

快訊／賀錦麗「取消所有公開行程」！　今晚確定不對外發言

即／川普確定當選美國總統！

客人嗆要告就快　王家燻羊肉5聲明回應

阮經天戀愛了「美女女友正面曝光」！帶回家爆同居

出軌「美女營養師」10年　網紅醫竟與妻家爭產

布丁三姊弟么弟爆染毒、淪詐團車手

曾21天床戰122名大學生！英AV女優要幫高中生「轉大人」家長氣炸

徐若瑄驚爆剛離婚又罹甲狀腺癌

布丁三姊弟火速搬家！門前堆滿司法郵件與撕碎本票

更多

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

爸自願哄小孩卻先睡死！　妻開門見兒在講話哄爸睡

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面