Nothing 耳掛式耳機Ear (open)極輕登場　官方預告新機明年登場

記者蘇晟彥／綜合報導

倫敦科技品牌 Nothing 今日（25）宣布，將推出品牌首款「開放式藍牙耳機Ear (open)」，採用符合人體工學的三點平衡結構與親膚液態矽膠材質，大大提升配戴式的舒適度，在重量上也比一般耳機減少近30%，僅有8.1g。此外，在記者會上也透露手機Nothing Phone系列將在明年會推出新機。

▼Nothing Ear (open)採用耳掛式設計，重量僅有8.1g，盒裝也採用「長條形」，厚度不超過2公分。（圖／記者蘇晟彥攝）







揉合時尚與輕薄的設計 享有全新的配戴感受

Ear (open) 承襲 Nothing一貫的美學，以經典白色搭配透明質感。機體選擇親膚液態材質，能有效提升使用時的舒適度，減少皮膚長時間接觸可能產生的不適與悶熱感。Nothing打造重量僅為 8.1克的開放式耳機，輕盈的設計讓使用者即便長時間配戴也能感到舒適。

為力求更完美的穿戴體驗，Nothing經過42次的測試優化，開發出耳掛、喇叭、耳柄三點平衡結構的機身，最終達到無懈可擊的設計，能適應各種耳朵形狀。耳掛搭配穩固的矽膠材質，精心打造最佳耳掛形狀；喇叭則以50°傾斜設計貼合耳廓自然輪廓，並將音源精準引導至耳道外部；耳柄則是以符合人體工學的粗到細漸進式設計，同時以 3.6 毫米的穩定夾緊力，讓消費者在運動的過程，能確保耳機能固定且不易滑落。

▼盒裝採取長方形，厚度確實很薄，但方不方便就見仁見智。



開放式聆聽體驗 享受音訊同時也聽見世界

Nothing的Ear (open) 採用開放式聲音技術（Open Sound Technology），能在享受高品質音樂的同時，仍能保持對外界環境的感知。透過定向揚聲器技術，將聲音集中播放在特定方向，以提升音樂細節並精準呈現清晰音質，而不影響對周圍環境的感知。搭配Nothing的聲音密封系統，打造前、後出音孔設計，並透過反向聲波有效防止聲音外洩，大幅降低漏音疑慮，輕鬆享有私密、無打擾的悅耳音樂體驗。

除此之外，Ear (open) 配備卓越的電池續航力，單次充電可提供 8 小時播放時間，搭配充電盒可延長至 30 小時，且支持快速充電，只需 10 分鐘即可享受 2 小時的聆聽時間，滿足消費者全天候的音訊需求。

Nothing Ear (open) 將於10月29日正式上市，由正成集團獨家代理，目前僅有白色，建議售價為5,690元。



▼在側邊、正面都有單顆喇叭，能有效降低漏音，可以在聽音樂的過程中也能聽到外界聲音。





