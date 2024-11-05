半夜上廁所突消失！女子12天後通風井下獲救：瀕死時想到兒子

▲女子在大樓工地失聯12天後，在通風井下被找到。（圖／翻攝自封面新聞）

圖文／CTWANT

大陸湖南省邵陽市女子余小梅失聯12天後，在通風井下被找到。余小梅說，瀕死之際，自己出現了幻覺，見到了最放心不下的兒子，快要熄滅的求生慾又重新燃起。負責辦理該案的民警也感到不可思議，表示「通風井下沒有食物，也沒有水。她獨自在井下存活了下來」，只能說是奇蹟。

《封面新聞》報導，余小梅出事時，是她跟著丈夫馮朝華上工地的第2個月，當時大樓還在施工，10層以下的磚牆剛砌好毛坯。9月24日淩晨，余小梅起身上廁所時，一不小心迷了路，正當她努力尋找回宿舍的路線時，雙腳突然踩空，經過短暫的滯空感，她以背俯的姿勢跌了下去，四周一片漆黑。

12天後，一名工友進行封牆檢查，爬上鷹架後伸頭往裡一看，發現一名女子躺在預留通風井的位置，「只敢看一眼，女人一動不動，像是死了」，當場被嚇得差點摔下去，趕緊爬下來給老闆打電話。馮朝華接到消息趕往現場，發現妻子還有生命跡象，但身體相當虛弱，連忙在旁呼喊「小梅，別睡，千萬別睡，我和兒子一起在找你」。

▲獲救後的余小梅，在醫院裹緊棉被睡覺。（圖／翻攝自封面新聞）

事後，余小梅被送到湖南省隆回縣人民醫院救治，沒有生命危險，但精神狀況不穩定，甚至頻頻出現幻覺。馮朝華帶妻子去重慶精神衛生中心看診，韋氏智力測驗報告單顯示，小梅的狀態很差，中度智力殘疾。馮朝華透露，掉下井後，小梅的笑容變少了，「只要能治好，恢復如初，我花再多錢也沒關係」。

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