遭爆羊肉爐有蛆！台南米其林名店怒喊告　消費者反嗆：要告就快

▲台南一家米其林名店遭爆料羊肉爐有蛆，店家怒喊告，但消費者直言，自己才是受害者，店家不釐清問題就喊告，反嗆「要告快點告！」（圖／當事人提供）

記者游瓊華／台中報導

台南一家米其林名店遭女網友直接點名爆料，從店家裡外帶送給友人的羊肉爐，友人在準備食用的時候，竟然發現肉塊上有滿滿的蛆，打電話到店家想要反映問題卻連被掛了2次電話；媒體報導，店家要求網友道歉，否則提告。對此，女網友受訪回應，他們才是受害者，怎麼會是他們道歉，「店家要告就快告，這樣才能讓相關單位盡速蒐證」。

▲女網友提到，除了醬料包之外，羊肉塊是用一般塑膠袋裝放，然後12包共分成2箱外帶。（圖／當事人提供）



女網友也提到，11月1日當天下午前往店內用餐，用餐結束外帶兩箱共計12包羊肉爐回家，一抵達台中就將羊肉爐分送給朋友，未料隔天(11/2)就收到朋友通知肉塊有蛆。女網友提到，自己第一時間打去餐廳，才講到「我們有外帶羊肉爐...」，話都沒講完就被掛電話，之後更打不通。

▲女網友受訪表示，買了名店羊肉爐送朋友，沒想到卻發生這種狀況，真的很糗。（圖／當事人提供）



女網友表示，會爆料是希望店家可以改進食品安全，畢竟自己跟先生是該店的老顧客，已經吃了1、20年了；且當初有打電話預約，店家一定有他們的聯絡方式，但至今，都沒收到店家來電釐清問題，直言態度不佳。

台南市政府衛生局表示，衛生局接獲通知後於當日(3日)派員前往稽查該餐飲業者，現場稽查結果場區及環境符合規定，產品責任險亦符合規定，另要求該業者加強原料驗收管理，倘有品質不佳不得使用，調理包裝時避免食材遭受污染。