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世新資管系勇奪資服創新競賽4獎　AI與區塊鏈創新作品再創佳績

圖一：世新大學資管系學生研發作品《鏈愛》榮獲InnoServe Awards 2024【臺北生活好便利創新應用組】第一名。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資管系學生研發作品《鏈愛》榮獲InnoServe Awards 2024【臺北生活好便利創新應用組】第一名。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊　

跨領域專業與AI即戰力已然成為大學人才重點培育能力，世新大學資訊管理學系師生連年參與全國資訊管理學群競爭激烈的「InnoServe Awards 大專校院資訊應用服務創新競賽」，優秀表現再綻光芒，在8289人次參賽的激烈競爭中脫穎而出，共入圍了9件作品14個獎項，最終有4組世新學生團隊作品在11月2日的決賽中獲得大獎，包括分組第一名與第二名的亮眼成績！

第29屆大專校院資訊應用服務創新競賽今年特別著重「如何透過AI產業化與產業AI化」，共有13家企業及政府機關參與出題，主題涵蓋「AI/生成式AI、資訊安全、防詐、AIoT、隱私強化、開放資料、地圖協作、智慧健康照護、聊天機器人、敏捷開發或結合ESG」等，有效引導師生朝新興領域發想創新實作，跨領域合作組隊，讓百工百業能夠廣泛應用AI技術，期許透過競賽活動結合各校特色，產官學研合作，共育數位創新人才。世新大學獲獎團隊，則不約而同聚焦在區塊鏈與AI技術應用服務，呼應比賽主題「數位力無極限，創新從這裡開始」，在三個分組決賽中奪得佳績，充分展現世新資管系師生的創意無限與優質辦學成效。

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特別的是，今年的【臺北生活好便利創新應用組】第一名，已連續兩年由世新資管系團隊奪下，成為該領域的佼佼者！衛冕此項殊榮的是學生王昱翔、廖經祐、許家耀、林書霆、陳昱安所研發之作品《鏈愛》，由資管系副教授郭明煌、講師黃玉菁指導，是一款以區塊鏈驅動的慈善創新平台，透過資金流向可追溯、結合台北市政府社會局公益勸募資料進行認證、智能合約自動劃轉提升募款方收款效率、捐款者能通過平台追蹤資金運用成果4大亮點，企圖解決傳統募款會遇到的資金流向不易查詢、金額統計費時費力、詐騙猖獗等問題。

圖二：世新大學資管系學生研發作品《Blogchain AI 區塊鏈社群平台》榮獲InnoServe Awards 2024【商業資訊創新應用組】第二名。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資管系學生研發作品《Blogchain AI 區塊鏈社群平台》榮獲InnoServe Awards 2024【商業資訊創新應用組】第二名。

同樣由資管系副教授郭明煌、講師黃玉菁指導的另一組團隊，《Blogchain AI 區塊鏈社群平台》勇奪【商業資訊創新應用組】第二名！由學生趙柏崴、李東諺、張智翔、張采寧、林法宗所研發的「Blogchain」，以AI技術整合經濟部商業司、事實查核中心等資料，並通過區塊鏈技術確保文章的完整性，首創AI社群評分模型，有效提升内容真實性的分析内容，藉由區塊鏈技術與智能合約，確保資訊完整性與可追溯性，再以群眾力量與驗證機制，打造可信賴的資訊生態。

資管系學生余兆凱、蔡睿成、洪伊柔、葉恩佳、徐義閔、李奕稘的作品《hiCard ☆我AI我厲害☆》，指導老師為助理教授陳俊廷、講師陳怡彰，是一款專為高中生設計的AI學習助手，提供AI出考題、美食地圖、日日有益、日起有功、求籤轉運站五大創新功能，要讓學習有趣又有效，榮獲【產學合作組一】佳作。資管系學生駱思芩、吳庭渝、陳羽思、丁于涵的作品《EcoTrade - 結合區塊鏈技術與淨零低碳概念之交易平臺系統》，指導老師為副教授劉育津，團隊建立一個結合區塊鏈技術的互助永續社群平台，讓使用者透過物品交易和循環利用社群，以實現個人層面上的淨零低碳目標，並帶來實質效益，為實現永續發展目標做出貢獻，榮獲【產學合作組三】佳作。

圖三：世新大學資管系師生連年參與全國資訊管理學群競爭激烈的InnoServe Awards 大專校院資訊應用服務創新競賽。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學資管系師生連年參與全國資訊管理學群競爭激烈的InnoServe Awards 大專校院資訊應用服務創新競賽。

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