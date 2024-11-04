遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委王定宇日前以颱風天辦演唱會為題發文，抨擊藝人劉德華「媚共藝人」，且嗆劉的演唱會「不值得去看上一眼」，但此番說法也遭演藝圈知名製作人邱瓈寬怒批「就輸你不會劈腿？我呸呸呸」。對此，王定宇今（4日）回應，尊重邱瓈寬的說法，因為台灣是自由多元的社會，反觀在聲援劉德華的中國，「《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？」

劉德華台灣演唱會遇上颱風，徒生不少波瀾，其中更因為表演歌單一首「中國人」，遭到綠營輪番圍剿，王定宇更直接砲轟劉德華是「媚共藝人」，認為其演唱會「不值得去看上一眼」。對此，邱瓈寬也現身王定宇的臉書留言開嗆，「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠屁眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！不好意思跟大官說呸！重來⋯我呸呸呸！！！」

▲邱瓈寬。（圖／資料照／）

針對邱瓈寬批評，王定宇今天出面受訪時表示，尊重對方說法，因為台灣是自由多元的社會，大家都可以把自己的想法說出來，就像劉德華在台灣可以唱想唱的歌，或許有人不喜歡，但他有權利選擇要唱的歌。不過他矛頭一轉再反問，聲援劉德華的中國，「《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？這次事件剛好可以讓大家看見，兩個國家的環境是不一樣的」。

不過，此說法一出，隨即有網友出面打臉，表示《海闊天空》在大陸早就有歌手翻唱，鄧紫棋2024年8月11日在澳門的演唱會，以及中國大陸湖南衛視《我想和你唱》2023年第4季時，Beyond主音吉他手黃貫中與參賽者一起接力演唱《海闊天空》等，直言「白X又不作功課，光輝歲月、海闊天空是陸綜的傳唱神曲啊」、「你沒去過，這兩首歌曲大陸到處都聽得到」、「海闊天空光輝歲月不能唱？你真造謠一張嘴」。