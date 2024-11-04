　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊「海闊天空在中國能唱？」網光速打臉了

▲▼王定宇 聯訪 召委選舉相關 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委王定宇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

民進黨立委王定宇日前以颱風天辦演唱會為題發文，抨擊藝人劉德華「媚共藝人」，且嗆劉的演唱會「不值得去看上一眼」，但此番說法也遭演藝圈知名製作人邱瓈寬怒批「就輸你不會劈腿？我呸呸呸」。對此，王定宇今（4日）回應，尊重邱瓈寬的說法，因為台灣是自由多元的社會，反觀在聲援劉德華的中國，「《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？」

劉德華台灣演唱會遇上颱風，徒生不少波瀾，其中更因為表演歌單一首「中國人」，遭到綠營輪番圍剿，王定宇更直接砲轟劉德華是「媚共藝人」，認為其演唱會「不值得去看上一眼」。對此，邱瓈寬也現身王定宇的臉書留言開嗆，「你他X是妒恨人家長得比你帥比你有才華？就輸你不會劈腿？你才該滾回去耍你的政治寶！舔你的綠屁眼！少在那找藝人說事！尤其是找優質藝人說事！我呸！不好意思跟大官說呸！重來⋯我呸呸呸！！！」

▲▲邱瓈寬。（圖／資料照／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲邱瓈寬。（圖／資料照／）

針對邱瓈寬批評，王定宇今天出面受訪時表示，尊重對方說法，因為台灣是自由多元的社會，大家都可以把自己的想法說出來，就像劉德華在台灣可以唱想唱的歌，或許有人不喜歡，但他有權利選擇要唱的歌。不過他矛頭一轉再反問，聲援劉德華的中國，「《光輝歲月》可不可以唱？《海闊天空》可不可以唱？這次事件剛好可以讓大家看見，兩個國家的環境是不一樣的」。

不過，此說法一出，隨即有網友出面打臉，表示《海闊天空》在大陸早就有歌手翻唱，鄧紫棋2024年8月11日在澳門的演唱會，以及中國大陸湖南衛視《我想和你唱》2023年第4季時，Beyond主音吉他手黃貫中與參賽者一起接力演唱《海闊天空》等，直言「白X又不作功課，光輝歲月、海闊天空是陸綜的傳唱神曲啊」、「你沒去過，這兩首歌曲大陸到處都聽得到」、「海闊天空光輝歲月不能唱？你真造謠一張嘴」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／中職年度MVP揭曉！
工程師變瘦「那邊卻不行了」！　醫見1數值過低秒懂
19歲捷克帥哥投手爆紅！龍山寺拜月老自曝還單身
快訊／基隆廟口夜市濺血！少年遭背後行刺送醫
上海女誕下黑皮膚寶寶！爸爸一見瞬間臉綠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

偶像的偶像！T1 Faker第五冠到手　昔拒中國240億挖角「為別人的目標」

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

綠控陳玉珍突宣布審財劃法到12點　吳秉叡扯爆主席台麥克風

遭邱瓈寬砲轟！王定宇回擊提2名曲「在中國能唱？」網光速打臉了

財委會連戰9小時陳玉珍喊休息！藍委集體離席　沈伯洋疑恐硬闖財劃法

國安局報告「日本自公聯盟喪失穩定執政基礎」　仍友台、聚焦內政

國安局報告「北韓援俄將加大朝鮮對立」　中共低調伺機爭最大利益

正式出任海基會董座　吳豊山喊話海協會：揮別柳暗，迎向花明　

吳豊山獲選海基會董座！坦言曾猶豫：請賴總統把我當「備胎」

轟南院替陳啟昱「開拓逃亡之路」　賴士葆：政府肅貪卻對自己人雙標

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

愛莉莎莎控「總統大選作票」獲不起訴　黃國昌怒吼要李進勇道歉

謝依霖PO文慶6歲女兒生日　認「第二次強烈分離感」媽媽網友看哭

支持城市公安建設！企業豪捐2輛消防車挺高雄　要價近千萬

戴培峰感謝最愛「臭」他的悍將機器人　看兄弟冠軍圖很帥也想要

古林睿煬勇奪年度MVP包辦3大獎！旅外動向將揭曉添雙喜

先探／謝金河：台積電領軍　台股安心

侯佩岑：真愛不是找來的，是你與另一個人共同創造出來的

屏東10月啟動「夜巡捕綠鬣蜥」專案　執行13次已捕獲1662隻

「今早還在練球」兄弟教頭平野惠一奪冠想哭沒哭：明年要變強

十年投捕同台領獎互告白！戴培峰催古林睿煬追夢：不要留台灣

難忘兒時媽媽煮雞湯　曾子祐明年要爭個人獎

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

大退休潮來臨！估115年才緩和　去年底65歲人口達32.6萬創新高

遭邱瓈寬砲轟！王定宇提2名曲：在中國能唱？

替愛莉莎莎討公道　黃國昌怒吼要李進勇道歉

馬英九邀陸生訪台　名單驚見奧運六金王

吳忠達香港戰友：新聞炒作恐為俄中宣傳添力

吳忠達戰死烏克蘭　曾交代母親若陣亡不用帶回台

快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝光

一句話惹怒眾綠委連轟應道歉　陳玉珍也氣炸：你沒有發言地位

幕後／綠2026新北定蘇巧慧一尊　拔劍四顧心茫然！對李四川頗困惑

劉德華遭王定宇批「媚共藝人」　李艷秋轟民進黨：展露可悲和可笑

王義川酸劉德華引怒火　她：一出手掀眾怒！救了蔣萬安

幕後／國安官員預告2025年全球4大挑戰　中俄伊北韓更團結

綠批劉德華　蔣萬安：應誠摯歡迎

轟「橘子」是檢調延押柯文哲的幌子　凌濤拿超思案對比：雙標太誇張

更多熱門

相關新聞

台灣-聖露西亞夥伴關係商展　台灣館首辦台露AI論壇互動踴躍

台灣-聖露西亞夥伴關係商展　台灣館首辦台露AI論壇互動踴躍

為協助我企業拓展聖露西亞與加勒比海商機，外貿協會於本月1日至3日於聖露西亞舉辦「第17屆台露夥伴關係商展」，帶領我14家企業組台灣館展出優質產品，並首度與聖露西亞貿工部合作，以「Shaping the Future of Business、Innovate、Integrate、Inspire.」為主題，辦理「台露AI論壇」，深化台露兩國邦誼，並加強兩國資訊合作的願景。

外籍流浪漢Show英文可永居　移民署駁斥

外籍流浪漢Show英文可永居　移民署駁斥

「美國大選」政權博弈　全球命運轉折點

「美國大選」政權博弈　全球命運轉折點

彭博：馬斯克極度親中　對習近平有利

彭博：馬斯克極度親中　對習近平有利

中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台戰略清晰

中共操作「疑美論」　反而逼美國走向對台戰略清晰

關鍵字：

政治娛樂台灣中國鬧劇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台中男童遭輾亡　父痛哭：上月才過12歲生日

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

緊盯颱風！「她一看播報員怪怪的」全場驚呆

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

律師突感慨「時光倒流不會考大學」　點名2職業：超賺

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

寧夏夜市樂喊「整修完成」　遊客到現場傻眼

已婚男星偷吃同劇人妻　身分曝光曾演本土劇

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

黃聖依結婚17年「薪水全上交富豪尪」　他曝「銀行沒餘額」全換收藏品！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面