馬英九再邀陸生來台交流　陸委會：剛收到申請「審核一視同仁」

▲前總統馬英九去年邀請陸生來台，參訪文化大學。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前總統馬英九邀請北大、清華等七所中國大陸大學的師生11月27日來台交流，其中也包含奧運桌球6金傳奇選手馬龍，申請案已於4日向政府提出。對此，陸委會發言人梁文傑表示，今天剛收到來函，但在程序上面，要由教育部先審核，然後才會到陸委會，會照一般流程去做審查。

對於馬英九方首先拋出此訊息，會不會感到壓力？梁文傑說，其實沒有什麼壓力，陸委會對所有的申請案件都一視同仁。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



梁文傑坦言，現在已經有很多學校，不管是老師也好、學生也好，都陸續來台交流，所以這團除了邀請者不太一樣以外，其他也沒什麼特別的差別，「所以對我們的審查程序來說是一樣的。」

對於奧運金牌選手會不會有特殊考量？梁文傑說，馬龍當然是一個很特殊的選手，但是審查程序標準還是相同。

對於審查時間會不會太短，梁文傑認為，審查時間不會不夠，但重要的是，常常是審查過了以後，大陸那邊反而不放人，「常常遇到這樣的狀況，很多時候社會大眾會怪陸委會怎麼在審查上阻礙，可是實際上有時候我們通過了，反而是那邊不讓人來，希望這一次沒有這樣的情況。」

▼去年陸生來台參訪時，大陸奧運桌球金牌選手丁寧與政大桌球隊學生切磋球技。（圖／記者湯興漢攝）

