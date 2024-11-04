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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「美國總統大選」政權博弈　未來全球的命運轉折點

我們想讓你知道…2024年美國總統大選將對全球經濟和環境政策產生深遠影響，無論是賀錦麗的環保承諾，還是川普的傳統能源支持，都將在不同層面影響原油價格、環境政策及國際關係。

▲▼2024美選,賀錦麗,川普。（組圖／路透）

▲這場選舉不僅將決定美國未來四年政策方向，也將對「全球經濟」和「環境政策」產生深遠影響。（組圖／路透）

● 蔡鎤銘／淡江大學財務金融學系兼任教授

2024年美國總統大選即將揭曉，這場選舉不僅將決定美國未來四年政策方向，也將對「全球經濟」和「環境政策」產生深遠影響。在民主黨的賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨的川普（Donald Trump）之間的角逐中，兩位候選人的政策立場截然不同，可能導致截然不同的國際局勢和市場反應。本文將探討這場選舉潛在正負影響，特別是對原油價格、環境政策及國際關係的影響。

美國總統大選　影響原油價格波動

根據最新報導，原油價格在近期保持高位，WTI原油期貨價格已漲至每桶70美元以上，這一價格的波動與美國的政策息息相關。賀錦麗若當選，預計將延續目前環保政策，這可能導致美國的原油需求持續放緩。隨著電動車（EV）的普及，傳統燃油車的需求將顯著減少，這將壓低原油需求，進而導致價格下降。

根據日本總合研究所10月26日發表的報告，賀錦麗在其政策中強調將進一步推動電動車的普及，這將直接影響到汽油的需求。尤其是在大陸市場，隨著經濟成長放緩及電動車的快速發展，大陸的原油需求預計將持平甚至下降。賀錦麗的當選可能使美國對大陸的經濟政策更加謹慎，影響雙方的貿易和能源合作，這種情況下，原油市場的供需關係將進一步向下調整，形成一個相對穩定的低價環境。

相對而言，若川普當選，他可能會放寬環保規範，進一步刺激傳統能源的需求。根據報導，川普的政策包括降低油氣開採的限制，並強化國內的原油生產，這將可能促使原油價格上漲。尤其是在地緣政治緊張局勢的背景下，例如與伊朗的關係，這些因素都可能推高原油價格，進而影響全球市場。

大陸作為全球第二大石油消費國，需求走向對原油價格具有重要影響。由於經濟成長放緩及電動車的快速發展，大陸的原油需求預計將持平甚至下降。根據美國能源情報署的預測，若賀錦麗當選，將可能促使美國的原油需求在中長期內保持低迷。這不僅對美國本土市場產生影響，還可能使OPEC在調整產量方面面臨更大的壓力。隨著賀錦麗的環保政策推進，全球原油供應的過剩風險將進一步加劇，形成一個相對穩定的低價環境，這對依賴進口原油的國家來說，無疑是一個利好消息。

▼賀錦麗當選可能使美國對大陸的經濟政策更加謹慎，影響雙方貿易和能源合作，原油市場供需關係將向下調整，形成一個相對穩定的低價環境。（圖／路透）

▲▼美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）。（圖／路透）

川普與賀錦麗　環境政策的未來走向

賀錦麗若當選，將可能加強對於氣候變化的應對措施，繼續推進包括巴黎協定在內的國際合作。她會優先推動公共交通系統的電動化，以及在全國範圍內提高環保標準。根據日本總合研究所的分析，這些政策不僅將減少美國的溫室氣體排放，也將提升新能源技術的發展，促進綠色經濟的成長。賀錦麗的政策還將包括對新能源研究的資助，這將使美國在全球綠色科技的競爭中保持領先地位。然而，這些政策的實施可能會遭遇來自共和黨的強烈反對，特別是在國會的議事程序中，這將使她的施政面臨重重挑戰。根據預測，若共和黨在國會中保有多數，賀錦麗推動環保政策的難度將顯著加大，甚至可能導致一些政策無法實施。

相對於賀錦麗，川普的環保政策將可能全面放鬆環境規範，重啟對化石燃料的支持。根據燃料油脂新聞社的報導，這不僅會導致美國溫室氣體排放的增加，也可能使全球氣候變化的對策受到影響。川普若恢復對石油和煤炭行業的補貼，將使美國在全球能源市場中的地位得到強化，並可能引發其他國家的反制措施。川普的政策還可能對美國與其他國家的氣候變化合作關係造成負面影響，特別是與歐洲國家和大陸的合作，將面臨更大的挑戰。隨著全球對環保需求的增加，川普的政策若無法與國際趨勢相一致，將使美國在全球環保政策中的話語權逐漸下降。這樣的趨勢將不僅影響到美國的國內經濟，還可能對全球環境造成長期的負面影響。

▼川普的環保政策將可能全面放鬆環境規範，重啟對化石燃料的支持。（圖／路透）

▲▼美國總統川普。（圖／路透）

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美國大選結果　牽動國際關係的風雲變幻

美國在中東的政策，特別是與以色列的關係，將在未來四年面臨重大的轉變。川普一向表現出對以色列的支持，這可能使得美國在處理中東衝突時采取更強硬的立場，進一步激化與伊朗的矛盾。根據分析，這種情況下，中東的地緣政治風險將上升，原油供應的安全性也將受到威脅，進一步推高國際油價。賀錦麗的當選則可能促使美國在中東採取更為謹慎的外交政策，努力促進和平談判，並降低軍事介入的風險。這樣的政策將可能使中東局勢相對穩定，有助於保障全球能源供應的安全。賀錦麗的外交團隊將可能更加重視與阿拉伯國家的合作，尋求解決長期以來的衝突，從而對全球安全形勢產生積極影響。

在亞太地區，賀錦麗的政策可能更加重視與南韓和日本的同盟關係，並在應對北韓威脅方面加強合作。她的外交團隊可能會採取更加多邊的方式，促進地區的穩定與繁榮。這將對大陸形成一定的制約，尤其是在經濟和軍事擴張的方面。賀錦麗的外交策略可能會加強對南韓和日本的經濟支持，使得這些盟友在應對大陸挑戰時更加團結。相對而言，若川普再度當選，則可能重新調整與大陸的貿易政策，採取更為強硬的立場，這將使兩國之間的緊張關係再次升高。根據報導，特別是對於科技和貿易的限制，將可能引發大陸的報復行動，甚至影響全球供應鏈的穩定。川普的政策將可能使得美國在亞洲的影響力減弱，並促使大陸在地區內部的影響力逐漸增強。

▼川普一向表現出對以色列的支持，這可能使得美國更強硬的立場，激化與伊朗矛盾。而賀錦麗則努力促進和平談判，降低軍事介入風險。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國是以色列最大軍援國。（圖／達志影像／美聯社）

結語

總結來看，2024年美國總統大選將對全球經濟和環境政策產生深遠的影響。無論是賀錦麗的環保承諾，還是川普的傳統能源支持，都將在不同層面影響原油價格、環境政策及國際關係。隨著選舉日的臨近，全球目光將聚焦於美國，期待著新的政策方向如何塑造未來的國際局勢。在這個充滿不確定性的時代，各國需謹慎應對，靈活調整策略，以應對可能出現的各種挑戰。
 

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