　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

對中政策比一比！賀錦麗偏務實、川普重交易　都未承諾協防台灣

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社） 

▲ 美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）。（組圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者石秀娟華盛頓4日專電

美中戰略競爭格局持續，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨川普都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀錦麗大致延續拜登路線，重務實。兩人對協防台灣尚無承諾。

下任美國總統任期為2025至2029年，期間，中國2027年將慶祝人民解放軍建軍百年，中國國家主席習近平已指示此前要實現國防與軍隊現代化；同時，也可能面對邁入第4任的習近平，任滿他就年近8旬，可能是他最後一任。

無論是副總統賀錦麗（Kamala Harris）當選，或前總統川普（Donald Trump）繼2017-2021年執政後，再度重返白宮，都將面對美中兩強競爭加劇的可能。國際秩序也將圍繞美中在各領域對抗的趨勢，繼續朝兩極化發展。

川普兩岸政策傾向交易 VS.賀錦麗務實主義

總部位於布魯塞爾的「國際危機組織」（International Crisis Group）10月17日發表報告，推測川普的兩岸政策傾向「交易主義」，賀錦麗則是「務實主義」。

這份報告基於兩人的公開發言、其國安幕僚的長期主張，及對前川普政府、現任拜登（Joe Biden）政府官員的訪問，得出這個結論。

報告指出，以貿易為中心及「交易心態」將是川普處理對中關係的主要方式。

川普上個任期內，曾對75%的中國進口商品課徵25%的關稅，引發美中貿易戰。他當時希望藉此降低貿易逆差、促進製造業回流、施壓中國停止竊取美國企業的智財權，但效果不盡理想。這次競選，川普最爲強調的對中政策也是加徵關稅。

川普揚言將對中國商品課徵至少60%的關稅，其他國家則是10%至20%。這樣做恐助長通膨、增加企業成本、抑制經濟成長。報告引述彭博經濟研究（Bloomberg Economics）指出，如此高關稅等於讓中國商品在美國市場消失。

這個主張符合川普對中立場鷹派幕僚的看法，例如他的前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）。他們認為，美國經濟應與中國「全面脫鉤」（decoupling）。歐布萊恩被傳言是可能的國務卿人選之一。

然而，報告也說，不論川普或幕僚曾說什麼，最後仍決定於川普「特異」的思維。

特別是川普的「交易性格」。他任內處理中國電信公司中興通訊違反美國對伊朗與北韓制裁案、華為違反美國對伊朗制裁而引起的引渡華為財務長孟晚舟案、及中國對維吾爾族的人權侵害事件，都受他尋求與中國協商貿易協議的影響。

▲▼川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下。（圖／路透）

▲ 賀川目前民調拉鋸。（圖／路透）

賀錦麗在選戰中，很少較深入談到與中國相關的議題。但她多次提到這句話：她會努力「確保美國在21世紀的競爭中擊敗中國」。

她對中國議題談到最多的一次，是接受「60分鐘」（60 Minutes）訪問。她說：「美國必須贏得與中國21世紀的競爭，我們必須有具備競爭、贏得勝利的能力。我們不應尋求衝突。我們有一些原則，包括要確保美國的商業利益。」

曾傳言可能是賀錦麗國務卿人選的民主黨聯邦參議員墨菲（Chris Murphy）8月接受中央社訪問時指出，賀錦麗對兩岸的政策，大致上會延續拜登路線。「國際危機組織」的報告、華府智庫學者的分析，也持類似看法。

拜登的對中政策有3面向：加速國內投資以減少對外依賴；加強夥伴結盟以強化韌性；避免關鍵科技流入中國，不尋求非必要的衝突。這種「去風險」（de-risking）的「小院子、高圍牆」的策略，與對中國「全面脫鉤」不同。

反應於實際的政策，包括提供企業在美研發製造半導體誘因、管制高科技技術流入中國、強化澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS）、四方安全對話（Quad）等多邊機制、以及建立並維持與中國的對話機制，管理雙方的競爭關係。

此外，許多學者也預期，賀錦麗的對中政策不會忽略人權的面向。賀錦麗在聯邦參議員任內，曾提案、或連署支持香港民主、維吾爾族人權的法案。她2019年參加民主黨黨內初選時曾說，必須重視中國極糟糕的人權紀錄。

二人均未明確承諾中國武力犯台時協訪台灣

▲▼川普與賀錦麗對台政策與整體政策立場比較。（製圖／記者葉睿涵）

▲ 川普與賀錦麗對台政策與整體政策立場比較。（製圖／記者葉睿涵）

關於台灣議題，川普、賀錦麗在選戰中的著墨不多，都沒有主動、正面提出台灣政策。被問到美國是否在中國武力犯台時協防台灣？兩人沒有明確承諾。

賀錦麗對「60分鐘」說，她「不討論假設性問題」，但是美國需確保維持一中政策，這包括「支持台灣有自我防衛的能力，確保台灣海峽的自由」；美國也必須確保與中國保持暢通的溝通管道，特別是軍事層面的溝通。

川普曾多次回答協防台灣議題。他說過，中國若入侵台灣，他會轟炸北京。他也曾表達，要保衛半個地球外的台灣有實際困難度，以及台灣應支付美國防衛費用。他並曾提到，台灣的國防預算應占台灣國內生產毛額（GDP）的10%。

川普最新的說法是，在他任內，中國國家主席習近平不會對台動武，因為他與習的關係穩固。如果中國「進入台灣」，他將會對中國課徵150%到200%的關稅。

川普也曾說，台灣搶走美國的晶片生意。這番話引起學者解讀，指川普當選後，可能推翻拜登政府將依「晶片法」（CHIPS and Science Act）提供約66億美元（約新台幣2118億元）的直接補助給在亞利桑那州鳳凰城設廠的台積電。

川普10月底接受Podcast節目訪問時，再度質疑「晶片法」對於給外國公司的補助，並說，大可對這些公司課關稅，讓這些公司用自己的錢到美國投資。

退將認為美國應以戰略清晰嚇阻中國

曾任美國太平洋司令部作戰主任的退役少將蒙哥馬利（Mark Montgomery）日前接受中央社訪問時說，賀錦麗與川普兩人對台灣議題的回答，讓他感到失望。

▲▼美國總統拜登於美國當地7日晚間發表國情咨文。（圖／路透）

▲ 拜登任內多次表態不排除協防台灣。（圖／路透）

美國向來以「戰略模糊」的策略，達成對台灣與中國「雙重嚇阻」的作用。但拜登任內，曾5度明確表態，若中國武力犯台，美國不排除協防台灣。

隨著中國對台灣愈趨強硬，蒙哥馬利說，「現在正需要美國明確講清楚」，以達到對中國的嚇阻效果，拜登在這方面的表態是清楚的，賀錦麗對台灣的回應「非常平淡」，與拜登過去不一致。而川普關於晶片的說法，則是完全錯誤。

儘管台灣議題在這次大選中談論得少，華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）、何瑞恩（Ryan Hass）10月初聯合撰文指出，台灣議題很可能是下任總統未來4年要關注的焦點之一。

兩人撰文指出，川普若當選，他對台灣的態度，會像他對其他外交議題一樣難以預測，也將會與他任用的官員有關。預期他也會以交易心態處理台灣議題，要求台灣為美國提供更多利益，包括增加對美軍購及投資。

他們也表示，賀錦麗的外交思維強調結盟、及維護全球原則，這意味她會謹慎發言，比較不可能公開承諾保台。她會專注維持台海穩定，對台政策與拜登有一致性，但現在難以預測，因為這也會視她面對的全球局勢而定。（編輯：韋樞）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
選前最後民調！　川普趕上4%差距追平賀錦麗
寧夏夜市樂喊「整修完成」重開幕！遊客到現場傻眼：根本騙人
柯文哲案「洩密太嚴重」立委考察北檢　張啟楷撂話：大幅刪預算
快訊／陳啟昱涉光電弊案落跑　發布通緝
快訊／美選前中共軍事行動頻繁！44架共機出海　擾台航跡範圍曝
台中7歲童遭輾死　校方尋人：很擔心
高雄跨年晚會　首波卡司公布
日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣　暴風圈影響範圍曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

選前最後民調！　川普趕上4%差距「追平賀錦麗」贏面較大

投票倒數48小時！賀錦麗「全國民調領先」　川普5搖擺州占優勢

對中政策比一比！賀錦麗偏務實、川普重交易　都未承諾協防台灣

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部　暴風影響範圍曝

川普賀錦麗選前最後衝刺！　支持者群分佈曝

再嗆4年前選舉舞弊！　川普：我不應該離開白宮

以色列空襲釀31死！　加薩醫院、難民營都遭攻擊

烏干達難民營遭雷擊！　至少14人死亡

俄羅斯月曆封面「普丁、習近平」變身肌肉男！　構圖暗藏玄機

毀滅性洪災釀217死！　西班牙國王勘災「遭民眾丟爛泥」

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

國道賓士轎車插進貨車尾　車頭夾扁駕駛卡車內不治

颱風來襲！家裡全淹水　一招自製「滑水道」輕鬆清

借高利貸「3萬滾到90萬」　蹦闆揭內幕：千萬不要碰

屏東綠鬣蜥逃竄宛如下大雨　洪宗麒捕抓團隊成員傻眼

麥當勞叔叔買冰炫風　　兩手一攤：我不用付錢

選前最後民調！　川普趕上4%差距「追平賀錦麗」贏面較大

投票倒數48小時！賀錦麗「全國民調領先」　川普5搖擺州占優勢

對中政策比一比！賀錦麗偏務實、川普重交易　都未承諾協防台灣

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部　暴風影響範圍曝

川普賀錦麗選前最後衝刺！　支持者群分佈曝

再嗆4年前選舉舞弊！　川普：我不應該離開白宮

以色列空襲釀31死！　加薩醫院、難民營都遭攻擊

烏干達難民營遭雷擊！　至少14人死亡

俄羅斯月曆封面「普丁、習近平」變身肌肉男！　構圖暗藏玄機

毀滅性洪災釀217死！　西班牙國王勘災「遭民眾丟爛泥」

先探／重整旗鼓　再戰24K

走進青島歷史老文化　台青「初體驗」海鮮啤酒、非遺藝術

先探／先進製程　賣方的王牌武器

三黨共識修《公投法》前先排公聽會　綠喊邀丁守中、柯文哲與會

治山防洪不容緩！徐榛蔚籲中央挹注經費　集結專家學者全面檢討

中正區豪客0貸款置產「天后巷」　1.18億當藍心湄鄰居

BMW「最貴X5特仕車」大陸登場！限量1000台、折新台幣372萬

星宇航空颱風天「重落地」　交長說重話：沒落實保守派遣

NBA首人！希爾德入勇士6戰轟30顆三分　火箭教頭：又來一個K湯

外籍移工顧3個月！阿嬤虛弱求救「她捶我胸口」　家人掀衣心碎

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

富豪被爆淫魔真面目　性侵400多女員工

用客運插座充手機　18歲少年觸電慘死

家中1物比馬桶座髒15倍！　每天用150次卻從沒清潔過

女遭騙「父斷聯逃了」淚：為何這樣對我

吳忠達戰死　烏前武裝部隊總司令幕僚：感佩台灣志願兵英勇

祭司向信徒證明「自己會飛」　往下一跳活活摔死

全球爆紅「彈跳豬」被做成佛牌

美7搖擺州民調膠著！　川普賀錦麗「1情況」恐爆法律爭議

辣妹「無罩散步」被盯上！　YouTube證實著手封殺

日氣象廳：銀杏最快「這天」接近台灣南部

客機高空傳「敲擊聲」急迫降　警持槍搜查

iPhone掉電超快　專家曝「2種APP」快移除

伊朗揚言：對以色列發動新一輪「猛烈複雜的組合襲擊」

更多熱門

相關新聞

再嗆4年前選舉舞弊　川普：我不該離開白宮

再嗆4年前選舉舞弊　川普：我不該離開白宮

美國共和黨候選人、前總統川普3日在賓州的造勢活動中，再次提到了2020年的敗選，他堅稱自己根本不應該離開白宮，怒批當年選舉不公，「那些該被關起來的，應該是那些在這些糟糕的選舉中舞弊的人。」

美選倒數催票！賀錦麗合體分身玩諧音梗

美選倒數催票！賀錦麗合體分身玩諧音梗

加州共和黨選民比重「20年首見回升」

加州共和黨選民比重「20年首見回升」

專家預測「川普大贏」：將奪345選舉人票

專家預測「川普大贏」：將奪345選舉人票

最新民調：川普搖擺州全領先賀錦麗

最新民調：川普搖擺州全領先賀錦麗

關鍵字：

2024美國總統大選美中台美選花絮台灣看美選

讀者迴響

熱門新聞

快訊／銀杏凌晨生成恐中颱　今變天「下最大」地區曝

台科技大廠裁半數員工！「富爸爸」撤資走人

把持不住！男演員激戰人妻4次賠30萬

銀杏颱風侵台機率曝　最新各國路徑出爐

劉德華演唱會最終場…粉絲1舉動　「他當場哭到道歉」

上班一直性高潮！　輕熟女「妹妹刺痛」6個月才知生病了

敖犬「車內恩愛空姐辣妻」全被拍！做人計畫曝光

吳忠達陣亡留2子1女！牧師曝最後對話

60萬人免費看光！劉德華演唱會3hrs慘遭直播　主辦強硬回應了

全台8家國軍英雄館將熄燈！軍友社證實

連恩遺體「防腐處理」運回英國　

同事上班用Excel看小說　釣出內行人

富豪被爆淫魔真面目　性侵400多女員工

爸姓「屎」！女兒出生阿嬤隨口取「1名字」被讚翻

即／貪11萬重判7年4月！高虹安藍洋裝現身高院

更多

最夯影音

更多

蔡康永抱怨「小S很難約」　唐綺陽認證：她私下很安靜

粉絲考試考出超低分！ 宋雨琦氣到閉眼冷靜XD

北東變天低溫下探19度　準颱風「銀杏」恐將生成

MAGIC！妹精準猜中每張牌　姐超驚訝：為什麼都知道？

捷克vs中華12強交流賽　登峰造極一出立馬得分！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面