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R1騎士台3線時速破百過彎失敗　 擊落4重機還無照這下慘了

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣台3線獅潭路段昨（3）日發生大型重型機車自摔事故。新竹一名林姓男子，沒有大重機駕照卻越級騎車，更以時速破百的高速通過轉彎路段，失控自摔跌倒不打緊，還撞上停在路旁的4輛重機，幸好林男穿著保護裝備未受傷，但吃上罰單外，還要賠償車友修車費，得不償失。

▲台3線苗栗獅潭路段昨發生重機自摔事故，騎士無照又波及路旁4輛重機，現場一片凌亂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台3線苗栗獅潭路段昨發生重機自摔事故，騎士無照又波及路旁4輛重機，現場一片凌亂。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

大湖警分局今天說，汶水派出所昨日8時許接獲報案，在獅潭鄉台三線約125.5公里處有大型重機交通事故，立即派員前往處理，抵達時確認肇事者林姓男子（25歲），他穿著完善的保護裝備，肢體未受傷。

▲台3線苗栗獅潭路段昨發生重機自摔事故，騎士無照又波及路旁4輛重機，現場一片凌亂。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲台3線苗栗獅潭路段昨發生重機自摔事故，騎士無照又波及路旁4輛重機，現場一片凌亂。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，林男昨一大早自新竹騎重機，抵達大湖後折返，沿台三線南往北內側車道行駛，行經125.5公里處彎道時，過彎時失控自摔外拋，連人帶車撞擊停放在路旁的4輛大型重機，導致現場車輛多處受損。根據網友貼文疑似林男自摔影片，重機轉彎的時速超過100，可能是高速行駛肇事。

▲台3線苗栗獅潭路段昨發生重機自摔事故，騎士無照又波及路旁4輛重機，現場一片凌亂。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方說，經檢視林姓駕駛意識清楚，路邊車輛旁也未站人，因此逃過一劫，林男經檢測無飲酒情形，詳細肇事原因尚待調查釐清。警方呼籲，台3線彎道路段多，駕駛務必遵守交通規則，警方也不定時定點在沿路進行違規取締、巡邏及守望，以維護用路人交通安全。另外，林男沒有大型重型機車駕照，違規騎重機，警方將依違反《道路交通管理處罰條例》第22條第2項，處新臺幣6千元罰鍰，並禁止其駕駛。

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