今年僅28人報考！胸腔醫人數「雪崩下跌」　ICU醫揭2原因讓人卻步

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今年僅28人報考！胸腔醫人數「雪崩下跌」　陳志金揭2原因讓人卻步

▲▼醫生看診未戴口罩染疫氣切，後果太悲慘。（圖／Pakutaso）

▲台灣胸腔科醫師人數銳減，恐導致公共衛生風險升高。（示意圖／取自Pakutaso）

記者閔文昱／綜合報導

台灣正面臨胸腔科醫師人數急速下降的問題，尤其是年輕醫師的投入意願低落，使得胸腔科醫師的平均年齡已達52.47歲。對此，ICU醫生陳志金警告，面對未來可能的疫情，這種人力短缺的情況值得大家高度關注。

陳志金今（3日）傍晚在臉書發文表示，報考胸腔專科的人數已從20多年前的每年近百人下降到現在的28人，甚至在2017年更低至16人，是全盛時期的3成不到。而今年胸腔內科報備訓練人數雖有28人，但即使這些報考者都能成功取得證照，2年後也只會有28位新的胸腔科醫師加入行列。

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陳志金引述台灣胸腔暨重症醫學會統計數據指出，目前執業的胸腔科醫師平均年齡52.47歲，且大多是在SARS前就加入的50歲以上中生代醫師占56%，40歲以下只占15%，顯示年輕醫師投入的意願低。

陳志金分析，胸腔科醫師主要負責照顧的是嚴重的肺炎、重症及加護病房病人，工作壓力大且風險高。另外，胸腔科醫師的收入相較於其他「熱門內科次專科」只有三分之一到一半左右，這些因素都可能是年輕醫師選擇其他科別的主要原因，「面對未來可能的疫情，這個現況值得大家重視」。

胸腔科醫師蘇一峰也提到，全台胸腔內科醫師出現缺人危機，而肺癌、肺炎等疾病的發生率卻越來越高，使得台灣醫療體系面臨巨大挑戰。他強調，胸腔重症的健保給付偏低，加上訓練期長達7年，這些都使得許多新醫師望而卻步。

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