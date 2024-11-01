病患闖入踹椅搥桌「還想打人」！蘇一峰怒報案：醫療暴力0容忍

▲蘇一峰去報案。（圖／翻攝自Facebook／蘇一峰）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣的醫療暴力事件時有所聞，胸腔科醫師蘇一峰今（1）日在粉專表示，最近遇到一個初診胸腔科的病患，報到後還沒叫號，就大小聲要闖進診間，進來之後還踹椅子、搥桌子，對醫護人員很不客氣，氣得他這個主治醫師扛起責任去報案，「醫療暴力零容忍！」

蘇一峰今日上午在粉專發文，開頭就用hashtag直呼「#醫療暴力零容忍」，遇到一名患者，第一次來看胸腔科，報到後還沒等到叫號，就大小聲要硬闖進門。進診間之後，對方卻踹椅子，講幾句話還搥桌子，對醫護人員咆哮、態度兇狠，甚至要動手打人。

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身為主治醫師的蘇一峰相當生氣，決定扛起責任去報案，不僅在文中曬出三聯單，文末還指出，根據《醫療法》第24條及106條規定：「為保障醫事人員執業與病患安全，任何人不得以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方法，妨礙醫療業務之執行，致生危害醫療安全或其設施，違反上開規定者，衛生局可處新台幣3萬元以上、5萬元以下罰鍰，警察機關應立即協助排除或制止，並依醫療法106條3項，處3年以下有期徒刑拘役或30萬元以下之罰金；如涉及刑事責任者，應立即移送該管檢察官偵辦。」