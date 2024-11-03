優化客運路線！花蓮新增311美崙環線及311A機場線　11 ／1開駛

▲311美崙環線及311A機場線起䇄站及治途停靠站。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府因應需求優化公車路線，規劃 「311美崙環線」及「311A機場線」，訂於11月1日正式開駛。縣府表示，為提供更精準的公共運輸，此兩路線為原1123路線，優化區分為兩個環線，以不同客群需求規劃行駛路線，讓搭乘更有效率，為美崙地區的民行及香港快捷復航觀光遊客提供更便利的公共運輸。

花蓮縣政府建設處表示，由統聯客運經營的花蓮市區客運「1123 花蓮轉運站-花蓮機場-花蓮轉運站」單循環路線，每日14班次行駛。縣府為更深入服務原路線的不同客群，並因應民行及觀光需求區兩條路線，縣府規劃將原1123路線區分為「311美崙環線」花蓮轉運站-美崙-海星中學-慈濟醫院-花蓮轉運站及「311A機場線」花蓮轉運站-花蓮機場，11月1日開始行駛。相關路線圖及班次時刻，公告在統聯客運官網及花蓮交通e點通官網及官方FB粉專，民眾可前往了解。

建設處進一步說明，「311美崙環線」從花蓮轉運站發車，每日提供16班次公共運輸服務，運行環繞一圈約1小時；行駛路線以美崙地區環線，為服務美崙地區民眾民行需求，行經海星中學、花蓮高工、花蓮醫院、慈濟醫院及門諾醫院，讓美崙地區民行無論就醫、就學或轉運都便利。另外，「311A機場線」同樣從花蓮轉運站發車，每日提供7往返班次，公車班次時刻配合國內班機到離站時間，返程有行經805國軍總醫院，敬請民眾多加利用。

花蓮縣政府表示，為振興觀光，日前宣布香港快運（HK express）復航「香港－花蓮」直飛航班，將於12月12日重啟包機直航，每周4航班往返，屆時縣內公共運輸「311A機場線」將再調整配合國際線航班到離站時間，讓香港自由行旅客入境花蓮後的縣內交通能更加順暢，從花蓮機場至花蓮轉運站轉乘公共運輸，四處遊覽花蓮山海縱谷壯闊美景，皆能更加便利。

