花蓮海岸驚見1萬3千噸漂流木　未公告開放勿撿拾以免觸法

▲康芮颱風沖刷出近約13,000噸漂流木。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

颱風康芮雖已遠離台灣，強風驟雨卻導致花蓮海邊堆積數量驚人的漂流木。林業及自然保育署花蓮分署將盡快於1周內註記貴重木後協調相關機關開放撿拾，並提醒民眾，漂流木尚未公告開放撿拾，請切勿擅自前往，以免觸法。

康芮颱風為花蓮山區帶來豐沛雨量，沖刷出大量倒樹及斷枝隨海浪漂流至海邊，北濱、南濱、化仁海堤及石梯漁港等地區，岸邊遍布近13,000噸漂流木。颱風遠離後花蓮分署立即啟動漂流木辨識調查工作，預計1周內註記完成，同時已通知漂流木相關權責單位進場勘查，其中美崙溪出海口、立霧溪出海口及石梯漁港內，若發生漂流木或枝梢材也將由花蓮縣政府農業處依分工權屬進場處理。

為了加速清理漂流木，花蓮分署已動員人力進行標售價值及貴重木的辨識、註記和集運工作，待這些作業完成後，將協調各單位，統一由花蓮縣政府發布公告，開放民眾自由撿拾。





公告撿拾期間，將設置臨時檢查站進行漂流木檢查和登記，請民眾配合，凡未經裁切且符合規格的漂流木（末端直徑小於20公分、長度2公尺以下，或單支重量50公斤以下）且無政府註記或烙印標記者，均可徒手撿拾。



若民眾欲加工或轉售撿拾的漂流木，需攜帶身分證件至臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木逐支登記，非貴重木按重量整批登記，並取得合法產權證明；若僅為自用或收藏，則無需登記，可直接攜回。