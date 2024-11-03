墨西哥邪教辦活動！領袖突遭槍擊「倒臥祭壇斃命」　另有2死8傷

▲墨西哥邪教「死亡聖神」的領袖查約在祭壇上遭槍擊身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

墨西哥當局證實，當地邪教組織「死亡聖神」（La Santa Muerte）的領袖查約（La Madrina Chayo）11月1日在瓜納華托州（Guanajuato）一個祭壇上遭槍擊身亡。這場襲擊同時也造成另外2人死亡、8人受傷。

據美聯社報導，「死亡聖神」是一位在墨西哥被廣泛敬奉的聖像，其名稱意指「神聖的死亡」。這位不被羅馬天主教會承認的聖徒，通常以女性骨架的形象出現，被信徒視為能夠保護其免於死亡的守護者。

她的崇拜者主要包括罪犯、吸毒者、以及在生活中感到被排斥或遭遇困難的人們。這一信仰可能源於中美洲傳統信仰與民間天主教信仰的融合，雖被教會批評為「邪教」，卻在墨西哥有著廣泛的信仰基礎。

Esto es lo que sabemos del asesinato de "La Madrina Chayo", un menor y otra mujer, cuando celebraban a la SANTA MUERTE, en #LEÓN. https://t.co/14CnLvOHFF — Periódico AM Noticias (@periodicoam) November 3, 2024

查約是「死亡聖神」在瓜納華托州中北部地區的領袖。檢察官按照法律規定，未披露她的真名，但報導指出，查約遭遇槍擊時，正與一名男子和一名女子準備一年一度的死亡聖嬰慶祝活動。相關活動與墨西哥亡靈節相近，通常在11月1日和2日舉行，而與查約一同在場的2名男女也同樣被射殺。

瓜納華托州長期受毒品集團地盤爭奪戰影響，凶殺案頻發。儘管「死亡聖神」的活動聽來不祥，但它們每年的慶祝活動都很溫馨，教徒不僅會熱情歡迎非信徒到場，還會為其他人送上小禮物，氣氛友善。隨著查約在活動中遇襲，該信仰的暴力風險再度引發了社會關注。目前，媒體還無法卻確認另外8名傷者的狀況。