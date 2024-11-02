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孩發育不良！不給上課「爸媽打零工又懷孕」　過來人嘆：遇過生9寶

網搜小組／劉維榛報導

「身為幼教老師，希望社底別生了。」一名女網友表示，班上一位孩子常沒來上課，家長不爽她每天打電話關心，就直接向園長投訴，甚至也沒帶孩子去打疫苗，整天讓孩子在家待著。原PO也透漏，家長長期靠打零工維生，如今媽媽又懷孕了，引發網友悲嘆「我還遇過這種家庭生八寶，肚子裡懷第九胎」。

一名幼教老師在Dcard透露，她從事教職已7至8年，目前帶準共公化小班，班上有一位孩子明顯發育不良，一星期有2天到校就算不錯了，來的時段是中午，早就過了正課時間。

孩子沒來上課的日子，原PO身為老師必須打電話給家長關心，剛開始媽媽還會敷衍孩子太累，後來被問煩了，就向園長抱怨很煩一直被問候，並稱是孩子吵著不要來學校。

原PO認為，孩子長期在家裡放鬆玩樂，加上沒有在學校生活常規的習慣，當然不想來上課。事實上，孩子的爸媽沒有正當行業，是靠打零工維持家計，長期工作有一天沒一天。

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最近衛生所致電學校，希望媽媽帶孩子去注射疫苗，無奈校方又被罵了一頓，「覺得幹嘛這麼麻煩？」但學校也只能口頭勸導，並不能有實質作為。

對此，原PO感慨直呼，生在這種家庭，可憐的還是孩子，在需要好好被教育的時候，因為大人懶散不想早點帶來上學，就跟著大人在家裡，真的連自己都顧不好的大人別生了，納稅人的錢就是用來養這些社會底層的孩子，然後據說這個媽媽又懷孕了。」

底下網友熱議，「身為高中老師我也想說，不會教、不願意教的拜託也不要生」、「認真想要孩子的生不出來，偏偏這種的都一直生」、「我還遇過這種家庭生八寶，肚子裡懷第九胎」、「比少子化更可怕的是黑子化」、「醫院還常常有社底虐待兒童」、「看完下來有點慶幸抽不到準公幼」、「現在的家長超級沒有責任心甚至還很自私」。

也有網友分享遇到案例，「同感，我們班也有這樣的小孩，媽媽今年生第三胎，
然後兩個小孩截至目前學費、延托費都沒繳，家住學校附近，還一直延托（又繳不出錢），學校努力提供建議讓家長調整現況，維持一周打回原形，問到相關問題只會哭...心好累」「我有遇過一個2歲多的小孩，話不太會說，走路像一歲多的小孩，一說話就乾X娘，我嚇到，平常都是一個乾爸，大概是阿公的年紀帶孩，爸媽都會打人」。

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