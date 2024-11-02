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會見愛沙尼亞國會訪問團　吳釗燮：民主國家須加強合作阻止威權國家

▲▼國安會秘書長吳釗燮會見「愛沙尼亞國會外交委員會」訪問團。（圖／國安會提供）

▲國安會秘書長吳釗燮會見「愛沙尼亞國會外交委員會」訪問團。（圖／國安會提供）

記者陳家祥／台北報導

國家安全會議秘書長吳釗燮於昨（1日）會見「愛沙尼亞國會外交委員會訪問團」，雙方就俄烏戰爭、印太區域安全情勢及全社會防衛韌性等議題深入交換意見。吳釗燮會中提到，中國和俄羅斯已加強各層面合作，北韓亦派兵協助俄羅斯對烏克蘭戰事，國際情勢已出現大幅變化，民主國家此時更須加強合作，阻止威權國家合流與擴張。

吳釗燮感謝愛沙尼亞國會外交委員會主席梅馬侃（Marko Mihkelson）率團來訪，以實際行動表達對台灣的支持。吳指出，中國在近日發動具針對性的大規模軍演，宣稱是依照「一個中國原則」，甚至出動以「執法」為目的大批海警船與解放軍機、艦協同行動，以將台海內政化的方式進行演習，這就是中國將法律戰行動化的具體例證，和扭曲聯合國大會第2758決議案一樣，皆為中國法律戰的一環。

吳釗燮感謝訪團成員關注中國對台軍事威脅，也提醒注意中國的野心不僅限於台海，亦同時在東海及南海進行擴張，已經威脅第一島鏈內其他國家，是破壞印太區域和平與穩定的關鍵因素。

吳釗燮也提醒，中國和俄羅斯之間已經加強各層面合作，除提供俄羅斯戰爭所需的軍民兩用物資，也強化兩國在西太平洋地區的聯合軍事演習。此外，北韓亦派兵協助俄羅斯對烏克蘭戰事，國際情勢已出現大幅變化，民主國家此時更須加強合作，阻止威權國家進一步合流與擴張。

吳釗燮也表示，台灣關注烏克蘭的情勢，感謝愛沙尼亞、立陶宛、捷克、波蘭、斯洛伐克等國家協助台灣提供烏克蘭人道援助。另外，愛沙尼亞在資安與全社會防衛領域的成就享譽國際，也期盼未來能強化台愛相關交流與合作。

梅馬侃主席則對台灣安全議題表達關注，表示俄羅斯入侵烏克蘭造成整個歐洲地區甚至全球的動盪，由於國土鄰接俄國，愛沙尼亞政府已將國防安全列為首要關切議題，將提高其軍事國防支出至GDP的3%。

而梅馬侃也擔憂俄羅斯若對烏克蘭取得勝利，將對台灣等印太區域民主國家造成衝擊。他表示，樂願推動強化台愛雙邊文化、商貿及科技等制度化的交流與合作。

愛沙尼亞國會外委會訪團成員也包括副主席柏瀚恩(Henn Polluaas)、議員柯艾禮(Eerik-Niiles Kross)、柯絲特(Ester Karuse)及羅薇絲(Luisa Roivas)等，由國安會副秘書長林飛帆及外交部歐洲司副司長李秀窈作陪。

▲▼國安會秘書長吳釗燮會見「愛沙尼亞國會外交委員會」訪問團。（圖／國安會提供）

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