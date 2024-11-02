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「用AI翻譯手語」助聽障！台中一中設計獲旺宏科學獎金牌

▲▼旺宏科學獎今天頒獎，內湖高工、台中一中都是活用AI技術，雙雙獲得金牌獎肯定。（圖／旺宏基金會提供）

▲台中一中利用AI，將手語翻譯成中文，奪下旺宏科學獎金牌。（圖／旺宏基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

AI成奪金利器！台中一中團隊，看到疫情期間指揮中心直播手語翻譯，聯想到可利用AI技術翻譯手語幫助聽障朋友點子，再透過設計「詞彙辨識模型」及滑動窗口演算法，計算手語句子中所含有詞彙，藉由大型語言模型翻譯成中文文法，達到手語的辨識與翻譯，辨識準確率近9成5，奪下本屆旺宏科學獎金牌。

有「高中的諾貝爾獎」之稱的旺宏科學獎今（2日）舉行頒獎典禮，今年由台中一中的「自監督學習在台灣手語辨識上之應用研究」，以及北市內湖高工的「以多任務學習MTL深度學習網路建構識譜吹笛機器人」，共同獲得金牌，每隊各獲頒40萬獎學金。

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台中一中黃政堯、蔡允成、陳宥家三人，運用機器學習設計出一套可翻譯台灣地區手語軟體。隊長黃政堯表示，在疫情期間，防疫指揮中心直播影片中會有手語翻譯，帶給團隊啟發，想說若能透過AI技術翻譯手語，了解其中涵義，一般人就可以與聽障朋友「溝通無障礙」。

該團隊透過設計「詞彙辨識模型」及滑動窗口演算法，計算手語句子中所含有的詞彙，再藉由大型語言模型翻譯成中文文法，顯示在字幕上，達到手語辨識與翻譯。黃政堯表示，目前可識別辭彙量為242個，辨識準確率近9成5，未來希望能應用在日常生活中，作為與聽障人士交流的溝通好幫手。

▲▼旺宏科學獎今天頒獎，內湖高工、台中一中都是活用AI技術，雙雙獲得金牌獎肯定。（圖／旺宏基金會提供）

▲內湖高工利用AI技術，開發可自動識譜到模擬真人吹奏竹笛設備，獲得金牌獎肯定。（圖／旺宏基金會提供）

此外，內湖高工賴冠銘、彭念祖、張友銘三人作品，打造可自動識譜到模擬真人吹奏笛子。隊長賴冠銘表示，團隊打造的吹笛機器人，除了利用AI可自動識譜外，更突發奇想透過風門的一開一合模仿人類吹氣技巧，搭配設計專屬的機械手指與模擬吹笛口型的吹嘴，並控制吹嘴角度與吹氣流速，可吹奏出媲美真人的中國笛旋律，並透過吹氣控制、指法運動、音準校正、樂譜辨識等四大面向，成功設計「不走音」的竹笛吹奏機器人。

 ▲▼旺宏科學獎今天頒獎，內湖高工、台中一中都是活用AI技術，雙雙獲得金牌獎肯定。（圖／旺宏基金會提供）

▲旺宏科學獎今天頒獎，所有得獎團隊合影。（圖／旺宏基金會提供）

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