桃園女賭氣離家當10天街友　被尋獲高唱「I want to go home」

▲大溪區陳姓女子流浪到公園當遊民。(圖/桃園警分局提供)

記者楊熾興/桃園報導

桃園市大溪區一名58歲陳姓女子在本月中旬因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家出走,家人擔心其安全立即向警方請求協尋。陳女卻一路流浪到桃園區朝陽公園當街友,並領公益團體便當為生,直到員警循線找到她,經過10多天苦難生活,她高興的哼唱「I want to go home」收拾行李隨員警返回警所,由家人帶回。

▲警方將她帶返警所,並通知家人帶回。(圖/桃園警分局提供)

本(10)月中,住在大溪區的陳姓女子因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家,家人擔心其安全立即向大溪警察分局報案請求協尋。員警依規定受理並積極追尋,發現她往桃園區方向行進,立即通報桃園分局。

桃園分局景福派出所長吳家鳴接獲通報立即請同仁加強轄區巡查,警員林伯峰及王建豪前往轄內公益團體(人安基金會)查詢時,志工表示,陳女曾到據點領取餐點,員警於是加強公園等處所查察,並於昨日在朝陽公園內發現陳女,告知家人正在找她,但陳女擔心家人還在生氣,員警勸導她,家人都很擔心,才會通報協尋,先請其返回所內再請家人來帶她。

陳女飽受10多天在外流浪生活苦難,獲知家人積極尋找,竟高興地一邊收拾行李一邊高唱I want to go home,員警還幫她和音,安撫其情緒,經聯絡家人立即趕到所內帶她返家團圓。