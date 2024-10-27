桃園女賭氣離家當10天街友　被尋獲高唱「I want to go home」

▲大溪區陳姓女子流浪到公園當遊民。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大溪區一名58歲陳姓女子在本月中旬因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家出走，家人擔心其安全立即向警方請求協尋。陳女卻一路流浪到桃園區朝陽公園當街友，並領公益團體便當為生，直到員警循線找到她，經過10多天苦難生活，她高興的哼唱「I want to go home」收拾行李隨員警返回警所，由家人帶回。

▲警方將她帶返警所，並通知家人帶回。（圖／桃園警分局提供）

本(10)月中，住在大溪區的陳姓女子因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家，家人擔心其安全立即向大溪警察分局報案請求協尋。員警依規定受理並積極追尋，發現她往桃園區方向行進，立即通報桃園分局。

桃園分局景福派出所長吳家鳴接獲通報立即請同仁加強轄區巡查，警員林伯峰及王建豪前往轄內公益團體(人安基金會)查詢時，志工表示，陳女曾到據點領取餐點，員警於是加強公園等處所查察，並於昨日在朝陽公園內發現陳女，告知家人正在找她，但陳女擔心家人還在生氣，員警勸導她，家人都很擔心，才會通報協尋，先請其返回所內再請家人來帶她。

陳女飽受10多天在外流浪生活苦難，獲知家人積極尋找，竟高興地一邊收拾行李一邊高唱I want to go home，員警還幫她和音，安撫其情緒，經聯絡家人立即趕到所內帶她返家團圓。