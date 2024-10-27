　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園女賭氣離家當10天街友　被尋獲高唱「I want to go home」

▲大溪區陳姓女子流浪到公園當遊民。（圖／桃園警分局提供）

大溪區陳姓女子流浪到公園當遊民。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市大溪區一名58歲陳姓女子在本月中旬因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家出走，家人擔心其安全立即向警方請求協尋。陳女卻一路流浪到桃園區朝陽公園當街友，並領公益團體便當為生，直到員警循線找到她，經過10多天苦難生活，她高興的哼唱「I want to go home」收拾行李隨員警返回警所，由家人帶回。

▲警方將她帶返警所，並通知家人帶回。（圖／桃園警分局提供）

▲警方將她帶返警所，並通知家人帶回。（圖／桃園警分局提供）

本(10)月中，住在大溪區的陳姓女子因生活瑣事與家人發生爭執氣憤離家，家人擔心其安全立即向大溪警察分局報案請求協尋。員警依規定受理並積極追尋，發現她往桃園區方向行進，立即通報桃園分局。

桃園分局景福派出所長吳家鳴接獲通報立即請同仁加強轄區巡查，警員林伯峰及王建豪前往轄內公益團體(人安基金會)查詢時，志工表示，陳女曾到據點領取餐點，員警於是加強公園等處所查察，並於昨日在朝陽公園內發現陳女，告知家人正在找她，但陳女擔心家人還在生氣，員警勸導她，家人都很擔心，才會通報協尋，先請其返回所內再請家人來帶她。

陳女飽受10多天在外流浪生活苦難，獲知家人積極尋找，竟高興地一邊收拾行李一邊高唱I want to go home，員警還幫她和音，安撫其情緒，經聯絡家人立即趕到所內帶她返家團圓。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」　現場就地生子
台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」　女店員身份曝光！爭鮮發聲力挺
百萬YTR「輸給僅1支動畫頻道」　宣布不再參加走鐘獎
快訊／紅牌重機自撞！　騎士當場死亡
台中路人「遭輾滾數圈亡」！　18歲男肇逃：不知道撞到人
康芮颱風進逼！　粉專：歐洲模式預測「周五前後從花蓮登陸」
大谷翔平「左肩脫臼」將檢查！　隊友：全場瞬間靜默

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包...坦承網路買的

馬祖南竿死亡車禍！水果攤闆娘遭撞死　肇事駕駛今早才酒醒

北市同志大遊行遭噴辣椒水？轄區警方調閱監視器未發現

快訊／台61線紅牌重機自撞分隔島！　48歲騎士當場死亡

台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」...女店員身份曝　爭鮮發聲明力挺

台中行人「遭輾滾數圈亡」！18歲男開BMW肇逃辯：不知道撞到人

行人庇護島又出事！高雄男「切西瓜」猛撞　車輪變形超糗畫面曝

快訊／柴山龍泉寺附近小徑驚見男屍　「盤腿垂頭」身份待查

桃園社宅開鍘首例！不肖孫室內抽菸被舉報　祖孫3人終止租約搬了

快訊／極惡畫面曝！台中路人遭BMW撞飛輾壓亡　冷血駕駛逃逸

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

反骨揭一番賞詐騙獲獎　孫生：不要再作弊囉！

邰智源認《木曜4》解散「自然消失」　阿翰問「你害的嗎」他尬笑：一部分

弗里曼轟「再見滿貫砲」逆轉勝 大谷翔平嗨翻：最棒的全壘打！

《黑白大廚》三星遭白種元虧：沒人情味　澄清無視評審「後面的話剪掉了」

天母萬聖節搗蛋鬼塞爆街頭　小朋友扮「寶箱怪、檳榔攤」

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包...坦承網路買的

馬祖南竿死亡車禍！水果攤闆娘遭撞死　肇事駕駛今早才酒醒

北市同志大遊行遭噴辣椒水？轄區警方調閱監視器未發現

快訊／台61線紅牌重機自撞分隔島！　48歲騎士當場死亡

台中翁亂排隊飆罵「妳閉嘴」...女店員身份曝　爭鮮發聲明力挺

台中行人「遭輾滾數圈亡」！18歲男開BMW肇逃辯：不知道撞到人

行人庇護島又出事！高雄男「切西瓜」猛撞　車輪變形超糗畫面曝

快訊／柴山龍泉寺附近小徑驚見男屍　「盤腿垂頭」身份待查

桃園社宅開鍘首例！不肖孫室內抽菸被舉報　祖孫3人終止租約搬了

快訊／極惡畫面曝！台中路人遭BMW撞飛輾壓亡　冷血駕駛逃逸

又是喪屍煙彈！男大生騎樓下吸食被抓包...坦承網路買的

中共解放軍一早又有19架戰機出海　16架次逾越台海中線

幫搶到周杰倫的票！朋友卻想當黃牛「賣掉賺錢」　一票搖頭：可悲

在家打坐、點香！妻砸錢上心靈課「5怪狀」嚇壞他：帶兒去改名

挺孕肚看周杰倫！女粉入場到一半生了　她老公「先叫救護車」待命

3年賺21億台幣！28歲網紅突喊引退　網震驚：比喬丹引退打擊更大

馬祖南竿死亡車禍！水果攤闆娘遭撞死　肇事駕駛今早才酒醒

求幫介紹「身高180cm、年薪百萬」男性！他嘆沒自知之明　網戰翻

太想看周杰倫「孕婦粉絲進場一半突陣痛」！現場就地生子　觀眾全目擊

林智勝明年續戰機會大　葉總觀察未來可往教練發展

貓女兒埋懷裡大哭2分鐘　奴才傻眼：是有多委屈？

社會熱門新聞

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

詐團面交竟送30萬給被害人　警：罕見

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

驚悚畫面曝！Mini過彎「打橫」噴對向…1死4傷

偷吃別人女友！小王慘遭設局痛毆

即／台中行人遭撞不治！肇事轎車逃逸

即／台中行人遭BMW輾斃！極惡畫面曝

新竹人妻偷吃！　小王誓言「破處小菊花」

囂張休旅車違停霸路！提醒遭嗆「是在O掰」

即／台中BMW撞死行人竟肇逃　駕駛躲2小時遭逮捕

即／台61線紅牌重機自撞！　騎士當場死亡

輾斃行人！台中18歲男開BMW肇逃辯：不知道撞到人

台中騎士遭聯結車輾斃原因出爐

修法後首例　台中黃牛賣王心凌門票慘了

更多熱門

相關新聞

保五總隊小隊長國慶離家失蹤南消搜尋未果

保五總隊小隊長國慶離家失蹤南消搜尋未果

高雄保五總隊一名吳姓小隊長，國慶日時疑因家庭因素心情不佳，凌晨3時許離開台南老家失蹤，家屬發現後報案協尋，警方通報台南市消防局前往鹽水溪協尋，不過截至12日收隊前仍搜尋未果，13日將繼續搜尋。

2兒子爭吵怒罵「你都護著他」　母心碎離家

2兒子爭吵怒罵「你都護著他」　母心碎離家

阿姨帶尿尿　狗狗跩臉坐沙發拒絕

阿姨帶尿尿　狗狗跩臉坐沙發拒絕

男子離家百里徘徊公車站　暖警關懷助返家

男子離家百里徘徊公車站　暖警關懷助返家

桃園身障男半夜出走 警調監視器沿途尋找助返家

桃園身障男半夜出走 警調監視器沿途尋找助返家

關鍵字：

賭氣離家朝陽公園助返家

讀者迴響

熱門新聞

康芮颱風「路徑西修」可能登陸台灣　專家示警

走鐘獎大失控　來賓遭工作人員架走

即／宜蘭車禍1死4傷！Mini男駕駛身亡

LV櫃姐辣照勾「爸爸」開房！　超正元配開直播還原真相

竹北吊車大王曝喜訊：股價漲超過100％

華為白手套抓到了？台積電切斷供貨

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

LV櫃姐辣照狂勾「爸爸」開房！　遭正宮衝百貨對質下場出爐

陸客來台被一道菜征服：發明者是天才

山本由伸6.1局失1分　世界大賽2連勝

蔡阿嘎火大直接點名「林蘿拉」！

邰智源認害《木曜》解散「自然消失」

不妙！大谷翔平盜壘疑似傷到左肩

「台八女神」張家瑋宣布離開台灣

博恩首奪走鐘獎「感謝中國」憂兩岸和平！　

更多

最夯影音

更多

孫生神模仿薔薔　告白金針菇遭打槍

家寧.Andy證實分手！　宣布「眾量級YT停更」：已分開一陣子

Luxy Girls坐Joeman.中指通大腿　阿達玻璃心：要加多少錢？

Joeman貼李多慧悄悄話惹眾怒XD　邰智源教「衝蝦朋友」她喊：完蛋

走鐘獎／薔薔突嗆走鐘獎..　秒被請下台！

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面