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怪獸級能量爆發！藥師健生活與哥吉拉聯名能量飲　雙重風味震撼上市

▲▼藥師健生活,哥吉拉,能量飲,聯名,雙11。（圖／業者提供）

▲藥師健生活與哥吉拉展開跨界合作，推出全新聯名能量飲。

圖、文／藥師健生活提供

台灣保健食品領導品牌藥師健生活，於10/28正式宣布與全球知名怪獸之王「哥吉拉」展開跨界合作，推出全新聯名能量飲。本次聯名共推出兩款風味獨特的能量飲，分別為「哥吉拉(1995)紅蓮款熱帶風味」與「正宗哥吉拉(2016)款葡萄風味」，讓消費者在享受能量補充的同時，也能重溫經典電影的震撼。

哥吉拉(1995)紅蓮款熱帶風味，以電影中紅蓮哥吉拉的強烈視覺形象為設計靈感，搭配鳳梨、柳橙、火龍果、石榴熱帶水果果汁的添加酸甜滋味，象徵著哥吉拉的強大能量與熱情。而正宗哥吉拉(2016)款葡萄風味，則以電影中哥吉拉的沉穩霸氣為設計概念，添加濃郁的葡萄汁，展現出哥吉拉的王者風範，在成份上都使用葫蘆巴籽和瓜拿納天然的咖啡因來源，不僅可以消除一整天的疲勞、提升注意力之外，還能使運動表現更進階。

▲▼藥師健生活,哥吉拉,能量飲,聯名,雙11。（圖／業者提供）

▲哥吉拉(1995)紅蓮款聯名能量飲熱帶風味$59(瓶)。

▲▼藥師健生活,哥吉拉,能量飲,聯名,雙11。（圖／業者提供）

▲正宗哥吉拉(2016)款聯名能量飲葡萄風味$59(瓶）。

為慶祝哥吉拉能量飲問世，也推出了箱入加哥吉拉保冷袋組合售價$1,499元，非常值得哥吉拉粉絲收藏。再搭上藥師健生活全年度最狂的雙11優惠活動，全館保健品單件即享79折優惠，此外更加碼不限金額，就有機會抽50萬元現金大獎，讓人嗨翻整個購物節。

▲▼藥師健生活,哥吉拉,能量飲,聯名,雙11。（圖／業者提供）

▲▼哥吉拉(1995)紅蓮款款聯名能量飲熱帶風味24入＋哥吉拉保冷袋限定款（上圖）和正宗哥吉拉(2016)款聯名能量飲葡萄風味24入＋哥吉拉保冷袋限定款（下圖），各自售價皆為$1,499。

▲▼藥師健生活,哥吉拉,能量飲,聯名,雙11。（圖／業者提供）

藥師健生活官網：https://www.phargoods.com/pages/godzilla-prenergy-drink
藥師健生活客服電話：0800-666-102
藥師健生活粉絲專頁：https://www.instagram.com/phargoods_tw/

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關鍵字：

藥師健生活哥吉拉能量飲聯名雙11

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