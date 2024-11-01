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桃園市議員楊朝偉爭取「雲南打歌文化」　登入無形文化資產

▲楊朝偉爭取雲南打歌文化登入無形文化資產

▲楊朝偉爭取「雲南打歌文化」登入無形文化資產。（圖／國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員楊朝偉1日於市政總質詢中指出，雲南打歌文化因為具備有音樂、舞蹈、歌謠等特色，提報由文化部登錄為重要傳統表演藝術機會非常大，希望市府努力爭取，登入無形文化資產及列為桃園市傳統表演藝術。市長張善政表示，只要合乎認定標準，市府都會支持。

楊朝偉於總質詢時，特地穿上雲南少數民族傳統服飾，同時播放一段桃園市雲南民俗打歌協會成員們在平鎮區雲南文化公園練習打歌情況，他表示，打歌協會一百多位成員，肩負打歌教學、活動迎賓，並身著少數民族服裝穿梭於會場陪遊客合照留念，他們甚至曾經到台北市各捷運站、台北火車站、桃園機場等各地區快閃，宣傳米干節兼推廣雲南打歌文化，同時於民國106年受邀參加過總統府前的雙十國慶民間遊行活動表演。

楊朝偉說，行政院文化部國家文化資產網，在無形文化資產類別欄中，由直轄市與縣市政府登錄為傳統表演藝術有216項。由文化部登錄為重要傳統表演藝術的有31項。但桃園市登錄項目少到只有個位數，顯見桃園市政府文化局在傳統表演藝術的登錄與保存方面，還需要加把勁。

另外，由文化部登錄為重要傳統表演藝術的31項中，桃園鄭榮興老師的「客家八音」、原住民長老林明福的「泰雅史詩吟唱」、客家山歌歌后賴碧霞老師的「客家山歌」都有登錄為音樂與說唱類別重要傳統藝術。

楊朝偉要求文化局，依據文資保存法將雲南打歌文化列為無形文化資產，並依法提供文化保護的行政協助與經費支持。請桃園市政府將雲南打歌文化列為縣市級無形文化資產一事提報文化部，爭取登錄為國家級無形文化資產。

文化局長邱正生表示，雲南打歌已於112年完成普查，進入輔導推動部分，將先從桃園市無形資產文化認定程序開始，再協助進入中央認定。

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