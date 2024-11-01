歐洲議會友台小組主席訪台　陸委會感謝通過挺台決議

▲歐洲議會友台小組訪台。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／台北報導

歐洲議會友台小組主席凱勒（Michael Gahler）10月30日率領跨黨派友台議員拜訪陸委會。陸委會副主委沈有忠接待訪團時，感謝歐洲議會議員剛在10月24日通過「中華人民共和國不當詮釋聯合國大會第2758號決議及對台灣持續軍事挑釁」決議案，旋即率團來台，還帶來了正式決議案的影本。

沈有忠在會面時恭賀訪賓當選新一屆歐洲議會議員，並對歐盟持續支持我方有意義參與國際組織，表示對台意義重大，期盼未來台歐有更多的互動與合作。

沈有忠強調，中華人民共和國無權代表台灣，面對國際局勢的變化，以及中共對台極限施壓，總統賴清德在520就職已清楚揭示台灣面對兩岸關係的「四個堅持」，同時也提出了「四大行動方案」，並進一步強調「四個不變」，呼籲中國大陸順應國際趨勢，停止錯誤解讀聯大第2758號決議，並停止以武力恫嚇台灣人民，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻。

歐洲議會跨黨派友台議員訪台團一行4人由歐洲議會友台小組主席凱勒率團，成員有歐洲議會議員愷達（Bernard Guetta）、柯安杰（Ondřej Kolář）及友台小組秘書長蒲森川（Markus Poesentrup）。