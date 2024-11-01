王定宇批劉德華「媚共藝人」　陸委會主委：經查「無傷害台灣言論」

▲陸委會主委邱垂正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡紹堅／台北報導

民進黨立委王定宇質疑歌手劉德華是「媚共藝人」，演場會不值得看。對此，陸委會主委邱垂正1日表示，經查，劉德華沒有傷害台灣的言論，所以還是同意他來台辦演場會。

邱垂正在立法院受訪時提到，「劉德華先生，經查，並沒有傷害台灣的言論，所以我們還是依照既定的程序同意。」

邱垂正強調，台灣是一個自由民主的社會，「尊重包容言論自由的真諦，才能確保讓我們成為更團結，更有溫暖的國家。」

▼劉德華已11年沒在台灣開演唱會。（資料照／ETtoday）



除了邱垂正，行政院長卓榮泰今在立法院也被問到此事，他說，這些藝人也是承受一些巨大的壓力，台灣終究是一個言論自由開放的地方，期待所有在台灣表演的藝人都了解台灣當前的國家需求，跟國人一起努力為民主自由而奮鬥。

劉德華演唱會10月31日碰上強颱康芮，全台停班停課，原本主辦單位決定如期舉行，但最終緊急在開唱前3小時宣布取消。主辦單位宣布取消前，民進黨立委王定宇在臉書發文批評，「北捷上午11點已經宣布高架路線停駛，聽演唱會的民眾必須在路上冒強風大雨的危險，這不叫『寵粉』，這叫『衝康粉』。」

王定宇還說，劉德華在香港反送中、武力威脅台灣等議題上都站在「媚共」立場，還擔任中國電影家協會第十一屆副主席，「雖然台灣民主法治國依法讓他舉辦演唱會，但是並不值得去看上一眼。」