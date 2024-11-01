潛水教練狂抖沉水底溺斃「擇日解剖」　簽約教練列被告

▲潛水教練溺斃太年輕「擇日解剖」，檢方將簽約教練列為被告。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲洪姓男子平常在屏東當潛水教練，他10月31日下午2點左右，和另7名潛水教練，前往北屯區一家游泳訓練中心自主訓練，不料才練習1小時竟溺斃池底，檢方下午進行相驗，認定洪男無明顯外傷，下周擇日解剖。另外，出面和游泳中心簽約的其中1名教練未盡到安全維護之責，從關係人改列被告，追究有無過失致死刑責。

10月31日颱風天，游泳訓練中心依規定未開放，但洪男等8名教練早在今年3月起，就已簽訂借用場地契約1年，每次借用約2-4小時，由於比賽在即，請求泳訓中心開放讓他們練習。

8名教練各自在不同泳道練習，1個小時後，洪男不知什麼原因，全身突然抖動1、2下，然後就直接沉入2公尺深池底，直到8分鐘後，另名教練游過身邊，驚覺洪男竟躺在池底，趕緊拉起提供純氧、AED和CPR，並且送往慈濟醫院救治，但仍回天乏術。

檢方相驗後表示，死者沒有明顯外傷，且無相關心血管病史，因此決定下周擇日解剖，釐清死因，家屬對解剖沒有意見。

至於究責部份，檢方認為洪的死和提供場地的游泳中心無關，因為合約內容已載明，潛水屬高風險行為，且人在水底，游泳中心人員無法判斷情況，反而是出面簽約的教練，必須為成員負起安全之責，因此改列被告。