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康芮11級陣風吹北市　工務局深夜救災復舊搶通道路交通

▲▼康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行。（圖／記者李毓康攝）

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市街頭滿是傾倒路樹，撫遠街雙向皆無法通行。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

康芮颱風強風豪雨席捲全台，台北市政府工務局表示，為配合今（1日）上班、上課交通需求，昨日搶災的同時亦已著手規劃災後復舊工作，1日0時起即與環保局展開聯合救災行動。工務局指出，此次風災倒樹量大，工班24小時不斷運轉，至今晨6時30分有部分路段仍在處理中，提醒民眾在市府全力復舊的同時，也請大家出門開車或行路時注意路上安全。

工務局說明，截至昨（10/31）日晚間11時為止，災情通報以樹木受損為主，初估逾2000株災損、民生及基礎設施災情390件、建物毀損318件、廣告招牌災情307件、積淹水16件、土石災情16件等。昨（10/31）日至晚間11時為止，工務局暨所屬工程處已動員1894人次、446機具、395車次，冒著風雨進行業務緊急搶救災。

工務局指出，由於康芮風勢驚人，昨（10/31）日下午5時至7時市區內測得最大陣風甚至達到11級，因此主要災情在樹倒案件，而且災損狀況嚴重，但工務局仍連夜處理樹木災損通報案件，10月31日晚間12點以前以EOC通報順序處理，11月1日則自0時開始，以優先、次要道路的順序，掃街式全面清理倒樹、斷枝。但若樹木倒伏案件發生影響交通、壓車、造成民生用電停電或是民眾因樹木受困或受傷等情事，會優先派工處理。

康芮颱風雖於10月31日晚間6點40分出海，但強風依舊驚人，工務局冒著風雨繼續搶救災，並於11月1日凌晨0時展開5處及環保局聯合復舊行動，將按主次要道路依序完成，以期今日能儘速恢復市容，工務局表示，在排除66條主要道路的交通障礙後，接下來將繼續進行所有公園綠地廣場復原。

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