康芮強風吹翻台北市　環保局動員5000人力清晨5點出勤救市容

▲康芮颱風狂風豪雨一夜橫掃全台，北市延壽街402巷一處公家宿舍頂樓鐵皮屋頂被強風吹落，擋住整條街道通行，至今（1）日早上仍未處理 。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

康芮颱風昨登陸到離開台灣僅5小時，但在全台都帶來劇烈雨勢與強風，各地災情不斷。儘管今（1日）全台幾乎正常上班課，但路面倒樹、掉落招牌等障礙物仍有待排除，考樣地方政府能耐。北市環保局今已動員近5000名同仁，提早到凌晨5點上班，全力進行復舊作業，加速搶通道路通行，恢復市容整潔。

環保局表示，為提供上班上課市民朋友順暢的通行道路，除颱風天留守清潔隊員連夜作業，已動員近5000名同仁提早於凌晨5點上班全力進行復舊作業。復舊工作優先以排除主、次要道路之障礙物，確保民眾能順利上班上課。

環保局說明，移除主、次要道路樹幹、樹枝、雜物等障礙物後，就會接著進行街道清掃作業，將盡速清除落葉及垃圾，因本次災情嚴重，市容滿目瘡痍，復舊的過程需要多一點的時間，請市民朋友給予更多的耐心，支持天未亮、冒著風雨清理環境的清潔同仁們；同時也提醒民眾行走在人行道或騎車時要放慢速度並注意地面濕滑，以確保人身安全。

環保局強調，全體同仁不畏艱辛、堅守崗位，從颱風侵襲前就加強溝渠巡查清疏，強風驟雨時排除路面掉路招牌、樹木斷枝，颱風遠離後，環保局同仁仍然於第一時間全體總動員，配合區公所及里長們，用最快的速度還給大家一個乾淨的城市。

▲康芮颱風橫掃台北市Ｍ街頭滿是傾倒路樹，圖為撫遠街雙向皆無法通行。（圖／記者李毓康攝）