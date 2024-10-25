台鹽綠能光電弊案　南院改裁蔡清旭、蔡月娥姊弟500萬、900萬交保

▲台南地院。（圖／記者林東良翻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台鹽綠能公司疑似藉由執行種電，與光電業者共謀詐領不法款項。其中，承暘光電負責人蔡清旭、蔡月娥姊弟被撤銷羈押禁見，發回台南地院重裁。對此，台南地院25日改裁蔡清旭500萬元交保、蔡月娥400萬元交保，兩人也限制住居、出境出海。

台南地院指出，蔡清旭、蔡月娥姊弟違反銀行法等案件，依證據、相關證人及證詞，足認二人犯罪嫌疑均重大。考量蔡姓姊弟2023年至今雖有多次出入境紀錄，但出國均短短幾天，且出國期間得知被檢警偵查搜索仍回國，難認兩人有逃亡的情形。

法官表示，蔡姓姊弟雖具相當資力，但檢方未舉證證明有將資產轉移到國外的情況，難以予以羈押，再參酌偵查過程中檢方獲得的證據，蔡姓姊弟兩人應無湮滅、偽造、變造證或勾串共犯或證人之虞。

法官認為，蔡姓姊弟的作為已被檢警及稅捐稽征機關發現，也被列為重點監管對象，很難有再次逃漏稅捐或虛增公司資本的情形發生，且檢方也未提出會反覆實施同一犯罪的相關證據。

台南地院表示，考量蔡姓姊弟無羈押必要，但仍應用重保替代羈押，以確保日後兩人會到庭接受偵查及審判，因此改裁蔡清旭500萬元交保、蔡月娥400萬元交保，兩人也限制住居、出境出海。