讚人妻同事像媽媽、情人、妻子3合1　他瞎扯寫給老婆下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，妻子小花（化名）因工作認識已婚的阿強（化名），兩人竟發展出不正當交往關係，不僅相約出遊、互動親密，阿強甚至還寫情書給妻子，大讚妻子有媽媽、情人和人妻的優點，憤而決定對兩人提告求償100萬元。台南地院法官審理之後，判小花和阿強應連帶賠償10萬元較為適當。

▲小花的丈夫控訴妻子外遇同事阿強。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，小花因為工作關係認識阿強，之後卻發展出不正當交往關係，小花多次請假或謊稱加班、與女性同事出遊，實際上都是與阿強一起出去玩，他曾打電話表明身分並要求阿強自重，卻被無視。

人夫甚至在家中發現阿強寫給小花的情書，內容為「妳有媽媽會照顧人的感覺，也有情人會撒嬌的模樣，更有為人妻幫夫的氣勢。miss you again，又想妳了。」讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小花否認與阿強交往，她強調，自己沒有跟阿強一起出去玩，也從未向丈夫謊稱加班，至於「情書」，只不過是開玩笑的紙條，她將東西留下來是因為感覺好玩，想要拿給同事分享。

阿強也否認與小花交往，他聲稱直到在樓下遇見小花的丈夫帶著徵信社人員上門，才知道小花已婚的事情；但他承認那張紙條是他寫的，寫完之後壓在桌上，本來要給自己的妻子，結果被小花看到順手拿走。

不過，台南地院法官檢視錄影截圖等證據，發現阿強與小花曾做出牽手、挽臂及餵食等親密舉動，還在晚間接近深夜時分一起去看電影，種種行為已經超越一般朋友、同事之間正常往來互動的社交界線範圍。

此外，兩人堅稱紙條是開玩笑、想拿給同事分享，法官表示，如果小花想拿給同事分享，理應將紙條放在公司，而不是帶回家中存放，加上兩人都未能對此提出其他合理說明，最終不採信他們的說詞，並判兩人應連帶賠償10萬元給小花的丈夫，全案仍可上訴。