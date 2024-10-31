康芮強風「吹翻鐵捲門」上下飄盪　全場點名陳揮文：出來上班啊

▲康芮風雨好強，台東驚見「鐵捲門變窗簾」被吹起飄揚，全場點名陳揮文「出來上班啊」。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

颱風康芮31日下午1點40分從台東縣登陸，挾帶的狂風暴雨在全台各地造成災情，台東縣更是首當其衝。有網友31日下午貼出台東市區風雨的影片，建築一樓的鐵捲門被狂風吹翻，恐怖的畫面立刻引發網友討論。

網友在臉書「爆料公社」貼出的影片可以看見，當時的風雨非常強勁，放在路邊的摩托車一輛一輛被吹倒，旁邊一樓店面的鐵捲門也撐不住被狂風掀起，在空中宛如旗幟或窗簾一般上下飄動，場面相當驚悚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳揮文由於質疑政府「不該放颱風假」，遭網友點名。（圖／翻攝自爆料公社）

影片一出立刻引發網友熱議，有人說「上次山陀兒在屏東就是這樣，很恐怖」、「這種情況跟上次山陀兒重創高雄一樣，心有戚戚焉」、「鐵捲門跟窗簾一樣軟」、「真可怕的風，我一直以為鐵捲門很能防颱」、「鐵捲門旁邊要塞報紙，強風才不會灌進去」、「願大家出入平安，最好沒急事別外出」。

由於名嘴陳揮文29日在節目上表示「政府不該放颱風假」，因此被許多網友點名「取消颱風假的名嘴，借問一下，如果這是你家還取消嗎」、「看到這種影片就會想要標記那個「應該取消颱風假」的名嘴，叫他出來上班」、「陳揮文來看看你要怎麼騎車，只會出一張嘴」。