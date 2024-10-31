劉德華「拚一天唱2場」寵粉無極限　粉絲感動：寧願累自己





▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

記者曾筠淇／綜合報導

劉德華原本今（31日）晚要在台北小巨蛋舉辦演唱會，但因颱風康芮襲台，主辦單位超級圓頂宣布停辦今日場次。本來消息讓不少粉絲非常崩潰，不過稍早主辦單位緊急宣布，演唱會將在11月2日中午12時補辦，就有不少網友開心直呼「華仔就是寵粉」、「辛苦老大了，謝謝華仔」。

超級圓頂稍早發布「10月31日晚上7:30PM場次」停辦公告，提到主辦單位接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上7時30分場次，「我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票」。消息一出，讓不少期待已久、特地搭車到台北的粉絲非常崩潰，甚至忍不住落淚。

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不過，超級圓頂稍早再度發文，貼出該場次的補辦公告。經過各單位協調，確定將在11月2日中午12時進行補辦，請原場次觀眾攜票券及身分證入場，若因延期而無法到場，實名制票券不得轉讓，但可全額退票，受理時間至11月6日晚上11時59分。

華仔一向以寵粉聞名，如今主辦單位宣布演唱會補辦時間，也讓大票粉絲開心直呼，「謝謝劉德華疼惜台灣歌迷，能補辦不是取消真是太好了，華仔也辛苦了」、「華仔老大，太帥氣了」、「太感謝華仔了，也感謝主辦單位的用心」、「謝謝華仔，為了粉絲一天唱兩場，感動」、「寵粉無極限，寧願累自己也不願看到粉絲失望」。

還有網友表示，「謝謝，可是真心會心疼華仔一次趕2場」、「一天兩場啊，這樣華仔身體扛得住嗎？真心疼」、「剛剛在捷運上悶著回家，然後現在又開心到哭了。可以看到老大就好了」、「這是什麼複雜心情，要哭了，謝謝華仔」。