　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

劉德華「拚一天唱2場」寵粉無極限　粉絲感動：寧願累自己

▲▼劉德華。（圖／台灣映藝提供） 

▲劉德華。（圖／台灣映藝提供）

記者曾筠淇／綜合報導

劉德華原本今（31日）晚要在台北小巨蛋舉辦演唱會，但因颱風康芮襲台，主辦單位超級圓頂宣布停辦今日場次。本來消息讓不少粉絲非常崩潰，不過稍早主辦單位緊急宣布，演唱會將在11月2日中午12時補辦，就有不少網友開心直呼「華仔就是寵粉」、「辛苦老大了，謝謝華仔」。

超級圓頂稍早發布「10月31日晚上7:30PM場次」停辦公告，提到主辦單位接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦10月31日晚上7時30分場次，「我們深感抱歉，並將受理10月31日場次全額退票」。消息一出，讓不少期待已久、特地搭車到台北的粉絲非常崩潰，甚至忍不住落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，超級圓頂稍早再度發文，貼出該場次的補辦公告。經過各單位協調，確定將在11月2日中午12時進行補辦，請原場次觀眾攜票券及身分證入場，若因延期而無法到場，實名制票券不得轉讓，但可全額退票，受理時間至11月6日晚上11時59分。

華仔一向以寵粉聞名，如今主辦單位宣布演唱會補辦時間，也讓大票粉絲開心直呼，「謝謝劉德華疼惜台灣歌迷，能補辦不是取消真是太好了，華仔也辛苦了」、「華仔老大，太帥氣了」、「太感謝華仔了，也感謝主辦單位的用心」、「謝謝華仔，為了粉絲一天唱兩場，感動」、「寵粉無極限，寧願累自己也不願看到粉絲失望」。

還有網友表示，「謝謝，可是真心會心疼華仔一次趕2場」、「一天兩場啊，這樣華仔身體扛得住嗎？真心疼」、「剛剛在捷運上悶著回家，然後現在又開心到哭了。可以看到老大就好了」、「這是什麼複雜心情，要哭了，謝謝華仔」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
高雄便當店「颱風天竟排滿人」！在地人曝真相：地方媽媽暴動了
LIVE／明天8縣市風雨達停班停課標準　氣象署最新說明
快訊／康芮暴風圈縮小減弱中颱
真正搖滾區來了！西部網友驚「康芮撞山沒減弱」：也太強了
差點絕命終結站！綠島人回家「大片鐵皮」朝頭飛來　驚悚一幕曝
群創宣布賣南京廠　估14億元入袋
康芮強風吹壞窗戶！歪斜掛23樓外　驚險畫面曝光
康芮登陸猛灌風雨！土城「一片白茫茫」　網愣：北部變搖滾區
花蓮疑有龍捲風　學者研判機率高：可能同時出現很多個

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

康芮颱風釀台南15722戶停電　台電搶修尚有3979戶待復電

新北雙溪北42線邊坡崩塌！雙向封路清理　預計11月2日前搶通

快訊／康芮減弱為中颱　暴風圈縮小「晚間出海」

高雄便當店「颱風天竟排滿人」！在地人曝真相：地方媽媽暴動了

他住在台北「燈突然閃了2下」　一票+1：網路還斷掉

LIVE／明天8縣市風雨達停班停課標準　氣象署最新說明

真正搖滾區來了！西部網友驚「康芮撞山沒減弱」：也太強了

差點絕命終結站！綠島人回家「大片鐵皮」朝頭飛來　驚悚一幕曝

康芮風強雨急！南投6349戶停電　台電人員仁愛山區徒步搶修

花蓮疑有龍捲風　學者研判機率高：可能同時出現很多個

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

康芮升級強颱「今晚全台陸警」　最快明午登陸花蓮以南

蔣萬安8點公布是否停班課　「太晚宣布會害市民困擾」

鄧超.孫儷被爆路邊飆罵代拍！　為「保護孩子」狗仔力挺：忍不了

【世界大賽】洋基球迷搶球！干擾 #貝茲 接殺被趕出場

警戒提升！「巨砲康芮」來襲　氣象署：若眼牆置換成功會更強

康芮颱風釀台南15722戶停電　台電搶修尚有3979戶待復電

新北雙溪北42線邊坡崩塌！雙向封路清理　預計11月2日前搶通

快訊／康芮減弱為中颱　暴風圈縮小「晚間出海」

高雄便當店「颱風天竟排滿人」！在地人曝真相：地方媽媽暴動了

他住在台北「燈突然閃了2下」　一票+1：網路還斷掉

LIVE／明天8縣市風雨達停班停課標準　氣象署最新說明

真正搖滾區來了！西部網友驚「康芮撞山沒減弱」：也太強了

差點絕命終結站！綠島人回家「大片鐵皮」朝頭飛來　驚悚一幕曝

康芮風強雨急！南投6349戶停電　台電人員仁愛山區徒步搶修

花蓮疑有龍捲風　學者研判機率高：可能同時出現很多個

快訊／比賽在即！潛水客颱風天自主訓練溺水　隊員CPR救不回

黑白貓超黏人「8kg肉身重壓胸口」　阿母熱敷中求救：該減肥了啦

康芮颱風釀台南15722戶停電　台電搶修尚有3979戶待復電

快訊／荖濃溪水暴漲挾土石沖刷！明霸克露橋便道流失100m

全年GDP有望破4％　主計總處上修Q3經濟成長率至3.97％

新北雙溪北42線邊坡崩塌！雙向封路清理　預計11月2日前搶通

深坑社宅要蓋了！ 臨輕軌老街

康芮颱風帶來豪大雨　宜蘭蘭陽大橋今晚7時預警性封閉

快訊／康芮減弱為中颱　暴風圈縮小「晚間出海」

快訊／扛不住強風！　板橋巨大路樹倒塌壓公車

今天現折1410元 古早味芋頭酥買4包送4包

生活熱門新聞

快訊／明8縣市達停班課標準　最新風雨預測下修

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

質疑胡婉玲接任社長　中央社董事朱宥勳宣布請辭

直球對決康芮「空中搖了3分鐘」華航驚險降落　畫面曝

康芮風雨最強時刻來了　「今天千萬別出門」

快訊／國家警報響！　康芮大雷雨轟2縣市

康芮強風吹破合歡山紀錄！　現場影像曝光

更多熱門

相關新聞

劉德華宣布週六唱2場　粉絲哭：老闆拜託讓我休假

劉德華宣布週六唱2場　粉絲哭：老闆拜託讓我休假

天王劉德華（華仔）原訂今（31日）要在台北小巨蛋舉辦睽違11年的演唱會，但因颱風康芮來襲，原本宣布今晚演唱會停辦，讓大批早已在現場等候的華嫂們紛紛難過落淚，稍早主辦單位超級圓頂再度發聲明，確認今晚場次將改至11月2日，也就是本週六中午12點舉辦，讓小巨蛋瞬間爆出陣陣歡呼聲，眾人轉怒為喜，甚至喜極而泣。

劉德華曾被瘋狂私生粉「趴床底一整天」

劉德華曾被瘋狂私生粉「趴床底一整天」

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

劉德華演唱會停辦！蔣萬安臉書被灌爆　網轟：我會為自己安全負責

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

劉德華開唱急轉彎喊卡　王婉諭指「正確決定」：別把責任丟給歌迷

昨就能取消演唱會　綠批蔣萬安甩鍋

昨就能取消演唱會　綠批蔣萬安甩鍋

關鍵字：

劉德華演唱會寵粉

讀者迴響

熱門新聞

快訊／明8縣市達停班課標準　最新風雨預測下修

快訊／明上午22縣市全都續達停班課標準！最新風雨預報出爐

2女星後台吵架影片流出！　網：一聽聲音就知是誰

快訊／明再放颱風假？　氣象署回應了

康芮登陸後「颱風眼看不到了」　最快17時減弱中颱

快訊／捷克夫妻找到了！太管處證實：山區就地避難

捕捉「康芮將登陸」1縣市出現陽光！準備進入颱風眼

康芮登陸後　風雨快速加大地區曝

5歲兒弄掉冰！吳奇隆1暖舉驚呆眾人

女大生遇死劫畫面曝　姊姊悲痛連夜帶她回家

康芮「眼牆置換失敗」未達二次巔峰

道奇史詩級逆轉洋基！大谷圓夢奪冠

網曝康芮、山陀兒對比照　驚呆2.6萬人

北捷將協調「今晚劉德華演唱會取消」

雙眼康芮猛穿6地區！17級破壞強風警報

更多

最夯影音

更多

彰化9歲妹撐251天「流淚離世」　小手緊握不肯放...阿嬤崩潰痛哭

Jasper全英文演講曝「星二代壓力」！　正能量滿滿...陳小春台下面露驕傲

68歲陳美鳳拿敬老卡搭捷運　遭站務員攔下:也太年輕

展榮展瑞上過心靈課程　致電關心家寧曝現況

康芮成「今年最胖」強颱　最快恐下午全台列陸警

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面