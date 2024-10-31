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買晚餐遇死劫！高雄女大生遭2度撞擊壓車底亡　校方難過不捨

記者許宥孺／高雄報導

高雄市大寮區昨(30日)晚間發生一起死亡車禍，一名20歲許姓女大生先是遭一部車輛撞擊，噴飛到對向車道，後又遭一部轎車輾入車底，送醫搶救後仍不治。女大生就讀的學校獲知訊息後，感到不捨與難過，也立即聯繫家長陪同處理。

這起車禍發生在30日晚間9點14分，警消接獲報案，指稱大寮區鳳林四路、中正路路口發生車禍，一名女騎士遭到一部紅色轎車輾至車底。消防局出動3車7人前往搶救，並使用千斤頂將車輛抬高，協助女騎士脫困，不過女騎士當場已無呼吸心跳，救護人員立即將她送醫搶救。

▲高雄市大寮區鳳林四路發生車禍，有人受困。警消前往救援 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲女大生遭2車兩度撞擊，被壓在車底 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，當時20歲許姓女騎士騎乘機車沿鳳林四路南往北直行，行經肇事地點時，與36歲黃姓女子駕駛的一輛左轉轎車發生碰撞，導致許姓女騎士噴飛到對向車道，又遭47歲楊女駕駛的轎車撞擊，導致許女整個人被壓在車底。許女經搶救後仍在今日凌晨宣告不治。

許姓女騎士就讀於輔英科技大學，據悉，車禍當時是要出門去買晚餐，沒想到遇上死劫，家屬接獲死訊後，崩潰無法接受，連夜從屏東趕到高雄處理後事。

▲▼大寮車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼女大生先撞上左轉的黃女車輛，後噴飛至對向車道，遭楊女車輛輾過。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼大寮車禍 。（圖／記者陳宏瑞攝）

校方對此表示，颱風前發生此意外，校方感到不捨與難過，於得知訊息後，隨即聯繫家長、啟動校安通報，陪同處理，未來也將強化交通安全宣導。

警方對肇事的黃姓女駕駛和楊姓女駕駛實施酒測，2人酒測值為0，對於車禍狀況驚魂未定。楊女透露當時她只看到一個黑影飛過來，完全來不及反應就撞上去，全案已依規定測繪、照相處理，詳細肇事原因及責任歸屬有待進一步調查釐清。

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