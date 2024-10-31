國稅局抽獎4人狂中　數學老師算「機率非常低」：不到百萬分之1

▲財政部抽獎活動引發熱議，高中數學老師計算機率僅百萬分之1。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

記者許敏溶／台北報導

財政部台北國稅局雲端發票抽獎活動，因有4人重複中獎惹議。北市數學老師史美奐今（31日）表示，根據假設條件不同，4人全部重複中獎機率，從近百萬分之1到121千萬億分之一都有，整體而言，「機率非常低」，這有兩種可能，一是作弊，另一則是程式有bug，而不管哪種狀況，都需要釐清真相。

財政部台北國稅局「雲端種樹趣 e起集點樹」抽獎名單，因有4人重複中獎，其中2人更中獎同一獎品，遭到外界質疑造假。

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全中教理事長、成淵高中數學老師史美奐表示，因為4人重複中獎的原始資訊不足，包括當事人有幾張發票參與抽獎，以及抽中該獎項後是否可以再參加另一個獎項，所以無法計算出精確機率。

不過，史美奐表示，若是每人每期只有1次抽獎機會，同時定義「重複中獎」是1人在3期抽獎中至少中獎2次，4人重複中獎機率約121千萬億分之一（1/121000000000000000），代表4人重複中獎機率是非常低，現實中幾乎不可能發生。

史美奐進一步表示，若是透過一些合理假設，上述抽獎人重複中獎機率相對比較高一點，假設4人中獎事件近似獨立，4人全部重複中獎機率為百萬分之0.917，大約接近百萬分之1，機率仍是非常低。

史美奐坦言，整體而言，4人重複中獎「機率非常低」，這有兩種可能，一個是作弊，另一個可能則是程式有bug，但不管哪一種狀況，感覺都很奇怪，值得進一步調查釐清真相。